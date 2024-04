Das Unternehmen hat eine vollständige LED-Beleuchtungsabdeckung erreicht, indem es auf innovative Technologien für Lichtquellen in Videospektralkomparatoren umgestiegen ist. Diese Hardware-Lösungen sind für die fortgeschrittene forensische Analyse von Dokumenten, Banknoten, historischen Aufzeichnungen, Kunst und Sammlerstücken geeignet. Mit dieser revolutionären Neuerung wird die Genauigkeit der forensischen Untersuchungen verbessert.

Herkömmliche Lichtquellen, die schon seit Jahrzehnten in forensischen Geräten eingesetzt wurden, brachten mehrere Nachteile mit sich. Sie verbrauchten mehr Energie, erzeugten Wärme und erforderten eine spezielle Entsorgung. Sie vollständig durch LED-Leuchtmittel zu ersetzen, die diese Nachteile nicht mit sich bringen, war ein revolutionärer Schritt in der Branche.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240416173092/de/

Regula Has Achieved Complete LED Illuminator Coverage in Comparators (Photo: Business Wire)

Die kürzlich erfolgte Umstellung auf LED wurde in allen Komparatoren des Unternehmens vorgenommen, sodass die traditionellen Lampen für Untersuchungen unter UV-B und UV-C durch LED-Lichtquellen ersetzt wurden. Der Video Spectral Comparator Regula 4306 ist nunmehr komplett mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet, und auch in den anderen Regula-Komparatoren werden 99 der Lichtquellen mit LED-Technologie betrieben. Zu ihnen gehören Schmalband-, UV-, IR- und hochintensive IR-Lichtquellen, die für die Beobachtung von Lumineszenzeffekten in Dokumenten und Banknoten sowie für die Durchführung von Hyperspektralanalysen der untersuchten Objekte unerlässlich sind.

Diese Umstellung erhöht die Untersuchungsgenauigkeit und -effizienz, trägt zur Sicherheit der untersuchten Objekte bei und bietet den Forensikern angenehme Arbeitsbedingungen.

"Regula war der erste Hersteller von forensischer Ausrüstung, der bereits 1998 damit begann, LED-Lichtquellen in forensische Hardware-Lösungen zu integrieren. Seitdem haben wir immer wieder LED-Leuchtmittel für verschiedene Lichtbereiche eingesetzt, sobald sie verfügbar waren. Mit der Ausstattung unserer Geräte mit LED-Beleuchtungen für Untersuchungen unter mittel- und kurzwelligem ultraviolettem Licht haben wir nun einen weiteren Meilenstein erreicht", so Alex Lewanowicz, Director of Hardware Engineering bei Regula.

Beleuchtungs- und Filtertechniken werden als nicht-destruktive Untersuchungsmethoden häufig in der Forensik eingesetzt, um Banknoten sowie gedruckte und handgeschriebene Dokumente zu untersuchen, ihre Echtheit zu prüfen, Anzeichen für Fälschungen zu erkennen oder verblasste Textfragmente in historischen Aufzeichnungen wiederherzustellen. Bei der Verwendung von LED-Leuchtmitteln ändert sich weder die Temperatur noch die Intensität der Beleuchtung, wodurch eine exakte Reproduktion der Ergebnisse früherer Untersuchungen ermöglicht wird. Die LED-Lichtquellen beschädigen außerdem die untersuchten Dokumente nicht, da sie keine Hitze entwickeln. Das ist besonders wichtig, wenn man mit Objekten arbeitet, die vorsichtig behandelt werden müssen.

Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln trägt auch zur ökologischen Nachhaltigkeit bei. Sie erfordern im Laufe der Zeit so gut wie keine Wartung und keinen Austausch, da sie kaum überhitzen und technisch erstklassig sind, was die Arbeit der Forensiker vereinfacht und die Betriebskosten senkt.

Die Produktfamilie der fortschrittlichen forensischen Geräte von Regula umfasst jetzt vier Videospektralkomparatoren, unter denen der Video Spectral Comparator Regula 4306 eines der führenden Modelle ist. Diese auf eine breite Palette von forensischen Untersuchungen ausgelegten Hardware-Lösungen werden heute in zahlreichen forensischen Labors rund um den Globus eingesetzt.

Über Regula

Regula ist ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek an Dokumentenvorlagen entwickeln wir innovative Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Merkmalen. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen herausragenden Service zu bieten, ohne Kompromisse in puncto Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240416173092/de/

Contacts:

Kristina ks@regulaforensics.com