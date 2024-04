Frankfurt (ots) -In weniger als einem Monat findet der Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö statt. Ab sofort können sich deutschsprachige Fans mit täglich mindestens einem neuen YouTube-Video, in dem prominente Songchecker*innen auf die 37 Beiträge des aktuellen ESC-Jahrgangs reagieren, auf den Wettbewerb einstimmen.Für die Produktion der "ESC kompakt Reactions 2024" hat sich ESC kompakt, der reichweitenstärkste unabhängige deutschsprachige Nachrichtenblog zum Eurovision Song Contest, mit der bfg filmproductions - Schülerfirma am babelsberger filmgymnasium zusammengetan.Erst Anfang März hatte der Norddeutsche Rundfunk bekanntgegeben, die bei den Fans beliebten deutschsprachigen Reaction-Videos nicht mehr zu produzieren. ESC kompakt hat sich daraufhin mit der Schülerfirma "bfg filmproductions" am Babelsberger Filmgymnasium zusammengetan, die mit einem Team aus FSJlern und Schüler*innen rund um Danio Schneider die Reaction-Videos im MedienCampus aufgenommen hat und das Material auch schneidet. Unterstützung bekam dieses Team von ESC-kompakt-Leser Chris, der Videomacher ist und einige Reactions in einem zweiten Studio in Hamburg produziert hat.Alle Beteiligten vor und hinter der Kamera arbeiten ehrenamtlich, die übrigen Produktionskosten trägt ESC kompakt. Zu den prominenten Songchecker*innen, die in den ESC kompakt Reactions 2024 die diesjährigen ESC-Beiträge analysieren und bewerten, zählen unter anderem Chris Harms (Sänger der ESC-Teilnehmer 2023 Lord of the Lost), der YouTuber CreepyPastaPunch (mehr als 1,3 Millionen Abonnent*innen), RBB-Moderatorin Alina Stiegler, der Comedian Johannes Floehr sowie die ehemaligen Vorentscheidungs-Teilnehmer*innen Felicia Lu und Ryk.Veröffentlicht werden die Reaction-Videos über den YouTube-Kanal von ESC kompakt: https://www.youtube.com/c/esckompakt.Pressekontakt:Benjamin HertleinChefredakteur ESC kompaktMobil: +49 176 62135043Mail: benjamin@esc-kompakt.dehttps://esc-kompakt.de/Original-Content von: ESC kompakt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174463/5759201