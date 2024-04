Hamburg (ots) -- Einzigartige Transparenz für Baufinanzierungskunden von Baufi24, Hüttig & Rompf und Kredit24: Die digitale Plattform von Bauhow erlaubt detaillierte Einschätzungen zum energetischen Zustand von Bestandsimmobilien auf Knopfdruck- Alles aus einer Hand: Bundesweite Suchmaschine für Bestandsimmobilien, Analyse des energetischen Ist-Zustands und optimal förderbare energetische Sanierungsempfehlungen und Fördermöglichkeiten- Hoch effiziente und zeitsparende Lösung für die Beratung von Eigennutzern und Kapitalanlegern- Hoher Mehrwert für den Kunden zusätzlich durch Erstellung von Sanierungsfahrplänen, Energieberatung mit Vor-Ort-Service und Abwicklung sämtlicher FördermaßnahmenDie Baufinanzierungsvermittler Baufi24, Hüttig & Rompf sowie der Ratenkreditvermittler Kredit24 starten eine exklusive Kooperation mit Bauhow, einem Spezialisten für Gebäudedatenanalyse und Energieberatung. Über die Onlineplattform können Kunden die Eckdaten - zum Beispiel Bauteilflächen, Energiebedarf, Gebäudeheizlast und CO2-Emissionen - von Bestandsimmobilien bundesweit einsehen und sich verschiedene Sanierungsszenarien erstellen lassen. Zudem kann Bauhow sehr präzise die Kosten und Einsparungspotenziale für die verschiedenen Sanierungsszenarien prognostizieren - inklusive deren Sinnhaftigkeit anhand der Bedarfsersparung Auf diese Weise erfährt der Kunde, ob zum Beispiel eine Wärmepumpe sinnvoll ist oder ob es sich lohnt, weitere Sanierungsmaßnahmen - und mit welchen Fördermöglichkeiten die Kunden rechnen können. Baufi24, Hüttig & Rompf, Creditweb und Kredit24 bilden zusammen die Bilthouse-Gruppe, einer der führenden Anbieter für Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland.Einzigartige TransparenzPotenzielle Immobilienkäufer und Bestandskunden können -gemeinsam mit ihren Baufinanzierungsberater*innen ihr Objekt in einem persönlichen Beratungsgespräch analysieren und gemeinsam detaillierte Sanierungsszenarien ausarbeiten. Diese Modernisierungspläne werden kostenneutral ausgestellt. Auf diese Weise können sie gemeinsam mit den Kunden einen maßgeschneiderten Maßnahmenplan für jedes Gebäude erstellen, inklusive Berücksichtigung aller Fördermöglichkeiten. Das neue Angebot basiert auf Objektdaten Gebäudeanalysefirma Bauhow, darunter Gebäudemaße, -kubatur, -und Energiebedarf. Erste Eindrücke von Bauhow können sich interessierte Kunden über einen eingeschränkten Zugang via Kredit24 verschaffen - detaillierte Analysen folgen im persönlichen Beratungsgespräch.Tomas Peeters, Geschäftsführer der Baufi24 Baufinanzierung GmbH und CEO der Bilthouse-Gruppe, führt aus: "Bestandsimmobilien werden im aktuellen Marktumfeld immer attraktiver. Der neue Wahlspruch ist heute allerdings nicht mehr 'Lage, Lage, Lage', sondern 'Lage, Lage, energetischer Zustand'. Die Energiewende stellt Immobilienbesitzer und -anwärter vor teils erhebliche Herausforderungen. Lohnt sich die Sanierung meiner (Wunsch)immobilie? Welche technischen Lösungen kommen in Frage? Kann ich mir das leisten? Diese Fragen können wir mit unseren Baufinanzierungskunden nun gleich am Beginn des Beratungsprozesses transparent erörtern. Unsere Kunden können besser planen und erfahren zudem, welche Förderungen für sie in Frage kommen. Zudem können wir unseren Kunden über Kredit24 auch flexible Ratenkredite anbieten - etwa die Hälfte aller Gebäudesanierungen wird nicht über klassische Baufinanzierungen finanziert, insbesondere aufgrund der geringeren Kreditvolumina."Attraktiver Markt für BestandsimmobilienWährend in Deutschland aktuell wenig neu gebaut wird, ergibt sich bei Bestandsimmobilien ein freundlicheres Bild. Denn hier sind die Preise im vergangenen Jahr so stark gefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Einer Studie des Baufinanzierungsvermittlers Hüttig & Rompf zufolge verbilligten sich selbstgenutzte Immobilien und solche zur Kapitalanlage im Jahr 2023 um jeweils rund 12 Prozent. Der Preisverfall eröffnet also attraktive Kaufgelegenheiten.Allerdings sind Bestandsimmobilien beziehungsweise Altimmobilien oftmals mit einem Makel behaftet: Sie benötigen deutlich mehr Energie als Neubauten - im Schnitt etwa dreimal so viel. Das stellt auf Dauer einen beträchtlichen Kostenfaktor dar. Die Lösung liegt in einer fachgerechten energetischen Sanierung oder energieeffizienten Aufrüstung des Gebäudes. Beispiele dafür sind die Dämmung von Dach und Fassade, die Modernisierung der Heizung oder die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Im Idealfall können mit Maßnahmen wie diesen die Strom- und Energiekosten um bis 75 Prozent gesenkt werden.Kompetenter Ansprechpartner notwendigDas Problem ist: Wie lässt sich das Sanierungspotenzial einer Bestandsimmobilie sowie die damit verbundenen Kosten richtig ermitteln. Maxim Schöbel, Handwerksmeister für Sanitär, Heizung und Klima sowie Gründer und CEO von Bauhow, ordnet ein: "Der Käufer der Immobilie, wie auch der Besitzer ist mit einer fundierten fachlichen Einschätzung in der Regel schlicht überfordert. Handwerker können zwar in gewissen Umfang Auskunft geben, sehen in solchen Beratungen aber häufig einen zeitraubenden Störfaktor oder können nicht gewerkübergreifend beraten. Zudem muss ein Energieberater hinzugezogen werden. Für solche Beratungen gibt es sogar eine Förderung des Bundes, allerdings nur, wenn der Energieberater von der Deutschen Energie Agentur (dena) zertifiziert ist."An dieser Stelle soll der neue Service von Baufi24, Hüttig & Rompf Kredit24 und Bauhow ansetzen, Transparenz schaffen sowie den Kunden in allen Fragen von Planung, Finanzierung, Förderung und Energieberatung an die Hand nehmen.Gleichsam gilt es bei der Finanzierung des Kauf- oder Sanierungsvorhabens die günstigste Variante und mögliche Förderungen zu identifizieren. Marc Breyer, Geschäftsführer der Kredit24, erläutert: "Bei Sanierungen und Renovierungen sind klassische Baufinanzierungen nicht immer möglich oder sinnvoll. Hier kommen flexible Ratenkredite ins Spiel. Ratenkredite sind schneller abgewickelt als Baufinanzierungen - manchmal noch am selben Tag. Eine Besicherung über die Immobilie findet nicht statt, auch spielt der Beleihungswert der Immobilie keine Rolle, man muss aber der Eigentümer sein. Notartermine sind nicht notwendig und Sondertilgungen in der Regel sogar kostenlos möglich, beispielsweise für Bafa-Fördermittel."Die Finanzierungsberater*innen von Baufi24, Hüttig & Rompf sowie Kredit24 beraten ihre Kunden individuell, ob die Variante Ratenkredit oder Baufinanzierung für ihr Kauf- oder Sanierungsvorhaben sinnvoll ist und welche Förderungen jeweils möglich sind. Der Kundenzugang zum Bauhow-Tool ist unter https://www.kredit24.de/sanierungsrechner/ möglich.Über BilthouseDie Bilthouse-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland. Gegründet im Jahr 2022 vereint Bilthouse die erfolgreichen Marken von Baufi24 (https://www.baufi24.de/presse/), Hüttig & Rompf (https://www.huettig-rompf.de/ueber-uns/presse/) und Creditweb (https://www.creditweb.de/kreditvermittler_presse_news/). 