Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe zahlt Deutschlands erfolgreichen Top-Athlet:innen wieder Olympia- und Paralympics-Prämien // 2024 Sporthilfe-Rekord-Fördersumme von voraussichtlich 23 Mio. Euro // Sporthilfe wichtigster Unterstützer für Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathlet:innenDie Stiftung Deutsche Sporthilfe honoriert bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Paris die Leistungen der von ihr finanziell geförderten Top-Athlet:innen wieder mit der Zahlung von Medaillen-Prämien: Für Gold gibt es 20.000 Euro, für Silber 15.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro. Dies gilt sowohl für die Olympischen als auch die Paralympischen Spiele.Darüber hinaus prämiert die Sporthilfe bei den Olympischen Spielen traditionell auch die Plätze vier bis acht. Die olympische Prämienstaffelung der Sporthilfe:- Gold 20.000 Euro- Silber 15.000 Euro- Bronze 10.000 Euro- Platz vier 5.000 Euro- Platz fünf 4.000 Euro- Platz sechs 3.000 Euro- Platz sieben 2.000 Euro- Platz acht 1.500 EuroHonoriert wird jeweils der größte Erfolg der geförderten Starter:innen, um Athlet:innen unabhängig vom Wettkampfformat vergleichbare Unterstützung zu ermöglichen. Prämien für Mannschafts- und Staffel-Erfolge orientieren sich an der Aufteilung, werden jedoch gesondert durch den Gutachterausschuss der Sporthilfe festgelegt. Die Sporthilfe plant für die erfolgreichen olympischen und paralympischen Athlet:innen in Paris insgesamt rund 2,1 Mio. Euro an Prämien ein - Geld, das von der Stiftung ausschließlich privat und ohne öffentliche Mittel finanziert wird.Karin Orgeldinger, im Vorstand der Sporthilfe zuständig für die Athletenförderung: "Der Fokus der Sporthilfe-Förderung liegt auf der kontinuierlichen und ganzheitlichen Unterstützung von Deutschlands besten Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen. Es ist uns dennoch ein Anliegen, mit den geplanten Olympia-Prämien auch die erbrachten Spitzenleistungen in Verbindung mit dem langen und intensiven Training sowie den vielen Herausforderungen zu honorieren und vor allem wert zu schätzen. Die Sportler:innen leisten Beeindruckendes und sind mit ihrer Leistungsbereitschaft echte Vorbilder für die Gesellschaft."Im Jahr 2024 wird die Sporthilfe mit voraussichtlich rund 23 Millionen Euro den in ihrer Geschichte bislang höchsten Förderbetrag an die Athlet:innen auszahlen. Die finanzielle Unterstützung der Sporthilfe ist damit für Deutschlands Top-Athlet:innen mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle. Das ergab eine Online-Befragung der 4.000 geförderten Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen im vergangenen Jahr (mehr Informationen (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/ein-jahr-vor-paris-sporthilfe-ist-wichtigster-unterstuetzer-fuer-deutschlands-nachwuchs-und-spitzenathletinnen)). Die aktuell rund 360 Athlet:innen in den Olympia- und Paralympicskadern unterstützt die Sporthilfe in den zwölf Monaten vor Paris (August 2023 bis Juli 2024) allein mit rund 3,5 Mio. Euro.Prämien werden im Anschluss an die Spiele über die kommenden zwölf Monate ausgezahlt. Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass die Athlet:innen im Vorfeld der Spiele bereits finanziell von der Sporthilfe gefördert wurden.Über die finanziellen Prämien hinaus honoriert die Sporthilfe Medaillenerfolge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen mit einer Einladung zum Sporthilfe Club der Besten. Mit der weltweit einzigartigen Incentive- und Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Athlet:innen sagt die Sporthilfe "Danke" für begeisternde Leistungen und emotionale Momente der letzten zwölf Monate. Der diesjährige Sporthilfe Club der Besten findet vom 21. bis 28. September 2024 im Aldiana Club Side Beach in der Türkei statt.Über die SporthilfeDie Sporthilfe begleitet Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen auf dem Weg zu Medaillenerfolgen bei Welt- und Europameisterschaften sowie insbesondere in Hinblick auf die kommenden Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris 2024 und Cortina D'ampezzo 2026. Dabei versteht sich die Sporthilfe als beständige Begleiterin für die Athlet:innen - vom Anfang bis zum Ende der sportlichen Karriere und darüber hinaus. So unterstützt die Stiftung rund 4.000 Athlet:innen aus über 50 verschiedenen Sportarten sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung mit verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athlet:innen angepasst werden. Damit hat die Sporthilfe als wichtigste Förderungsinstitution in Deutschland maßgeblichen Anteil an bisherigen und zukünftigen olympischen und paralympischen Erfolgen deutscher Athlet:innen.________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. 