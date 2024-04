Berlin (ots) -Die Berufsausbildung in Deutschland erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Das zeigen Zahlen des aktuellen Trendence HR Monitors. Demnach streben derzeit mehr als die Hälfte der jungen Menschen (54%) eine Ausbildung an, um in das Berufsleben zu starten. Das sind 5% mehr als noch im Jahr davor. Vor dem Hintergrund dieser Daten ist es für Arbeitgeber wichtiger denn je, sich als attraktiver Arbeitgeber für den Berufseinstieg von Schulabgänger*innen zu positionieren. Das Trendence Institut vergibt seit Jahren das renommierte Gütesiegel für faire und karrierefördernde Trainee- und Ausbildungsprogramme an Arbeitgeber, die sich in diesem Kontext als besonders gute Ausbildungsunternehmen erwiesen haben. Grundlage für die Zertifizierung ist ein wissenschaftliches Audit, das gemeinsam mit der Ludwig-Maximilian-Universität München (LMU) erarbeitet wurde. Nun wurden 79 Arbeitgeber mit dem begehrten Arbeitgebersiegel ausgezeichnet - 25 für Ausbildungs- und 54 für ihr Traineeprogramm.Trendence-Audit schließt Lücke zur Qualitätskontrolle von Trainee-ProgrammenVor allem im Kontext von Trainee-Programmen haben es Unternehmen derzeit schwer, die Qualität ihrer Ausbildung nachzuweisen. Hintergrund: Derzeit ist dieser beim akademischen Nachwuchs beliebte Ausbildungsweg rechtlich in Deutschland nicht reglementiert. Arbeitgeber können die Ausbildung der Absolvent*innen theoretisch so ausgestalten wie sie das für richtig halten. Im Vorteil sind daher die Unternehmen, die klar kommunizieren, welche Qualitätsrichtlinien sie umsetzen. Um das zu gewährleisten, entwickelte das Trendence Institut im Verbund mit der LMU ein Audit, das fundierte Richtlinien für die Umsetzung eines Trainee-Programms festlegt und prüft. In ihr sind inhaltliche Anforderungskriterien fixiert, zu denen eine faire Vergütung genauso gehört, wie karrieregerechte Entwicklungsziele oder verantwortungsvolles Aufgabenmanagement. Alle Ansprüche werden von den HR-Experten dauerhaft und regelmäßig überprüft. Gleiches gilt für das Trendence-Programm für faire Ausbildung."Das Audit bietet jungen Menschen, die an der Schwelle zum Berufsleben stehen, wichtige Orientierungspunkte für ihre Arbeitgeberauswahl. Auf der anderen Seite haben Arbeitgeber, die sich in einem harten Wettbewerb um die besten Talente befinden, die Chance sich sichtbar als attraktiver, weil fairer und karrierefördernder Arbeitgeber von anderen zu differenzieren, so Robindro Ullah, Geschäftsführer des Trendence Instituts.Zertifiziert als Arbeitgeber mit fairem und karriereförderndem Trainee-Programm 2024:Deutsche WertpapierService Bank AG, LBBW, Versicherungskammer Bayern - Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Unternehmensgruppe Theo Müller, Union Asset Management Holding AG, Texas Instruments Deutschland GmbH, TenneT TSO GmbH, Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH (Corpus Sireo), Strabag SE, SparkassenVersicherung Holding AG, Santander Consumer Bank AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Robert Bosch GmbH, Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG, Ratbacher Management GmbH, Phoenix Contact, NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, LANXESS Deutschland GmbH, KfW IPEX-Bank GmbH, Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. Limited Partnership, Geze, Fressnapf Tiernahrungs GmbH, EWE Energie AG, Energie Südbayern GmbH, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, ECE Group Services GmbH & Co. KG, Dürr AG, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21), Deutsche Bank AG, Commerzbank, Commerz Real AG, Coca-Cola HBC Austria GmbH, CLAAS KGaA mbH, Chiesi GmbH, cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH, CBRE, Bundesagentur für Arbeit, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, Bayerische Landesbank, August Storck KG, Amt für IT und Digitalisierung Hamburg/Finanzbehörde Hamburg, Adolf Würth GmbH, A.S.I. Wirtschaftsberatung AG, 50Hertz Transmission GmbH, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, Bertelsmann, Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH, IBM iX Berlin GmbH, BSH Hausgeräte GmbH, Hamburg Commercial Bank AG, GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG, DZ Hyp AGZertifiziert als Arbeitgeber mit fairer und karrierefördernder Ausbildung 2024:Strabag AG, NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, McKinsey & Company, Inc., McDonald's Deutschland LLC, HKL Baumaschinen GmbH, GEZE, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Commerzbank, Commerz Real AG, BWI GmbH, Bayerische Landesbank, akzenta GmbH & Co. KG, 50Hertz Transmission GmbH, Santander Consumer Bank AG, RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH, Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, LANXESS Deutschland GmbH, Bio Company, AUGUST STORCK KG, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH, Globus, SAP SE, HARIBO GmbH & Co. KG, Fressnapf Tiernahrungs GmbH, FielmannÜber TrendenceDas Trendence Institut entwickelt seit mehr als 20 Jahren qualitativ hochwertige Studien, Statistiken & Trends über den deutschen Arbeitsmarkt und ist damit das einzige Talent Intelligence Unternehmen mit einem Marktforschungskern. 