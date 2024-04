Bremen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Kosten sparen mit nachhaltiger Wärme aus der Kraft der SonneEcoFlow (https://bit.ly/3VXefcG), ein führender Anbieter innovativer smarter Energielösungen, kündigt die Markteinführung seiner smarten Heizlösungen aus Solarenergie auf der Solar Solutions Bremen 2024 an. Während der renommierten Messe stellt EcoFlow ein umfassendes Portfolio vor, darunter die beiden Newcomer Produkte: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe EcoFlow PowerHeat und den Smart Heizstab EcoFlow PowerGlow.Die smarten Heizlösungen von EcoFlow sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das EcoFlow Ökosystem für Privathaushalte einfügen und den Nutzern mehr Energieunabhängigkeit und niedrigere Energiekosten bieten. Durch die Kompatibilität mit den Solarspeichersystemen der PowerOcean Serie ermöglichen die smarten Heizungslösungen von EcoFlow die Nutzung überschüssiger Solarerträge für die Raumheizung und Warmwasserbereitung. Damit bieten sie eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Heizmethoden mit fossilen Brennstoffen wie Gas und Heizöl.PowerHeat: Nachhaltige Wärme aus der Kraft der SonneDie Luft-Wasser Wärmepumpe EcoFlow PowerHeat revolutioniert das Heizkonzept für Privathaushalte. PowerHeat entzieht der Umgebungsluft effizient Wärme und überträgt sie auf das wasserbasierte Heizsystem im Haus. Im Sinne der Nachhaltigkeit arbeitet die Wärmepumpe mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290.Laut dem Solar Powers Heat Report 2023 von SolarPower Europe spart ein typisches Einfamilienhaus in Deutschland, das sowohl PV-Solaranlagen als auch Wärmepumpen nutzt, 62 % seiner jährlichen Stromkosten, was einem Betrag von 3 614 € entspricht. In Verbindung mit den Solaranlagen mit Speicher (https://bit.ly/3Jgjpsz) der EcoFlow PowerOcean Serie maximiert PowerHeat die Energieeffizienz, indem es sauberen Solarstrom zur Deckung des Heizbedarfs nutzt und so die Abhängigkeit vom Stromnetz und die Energiekosten deutlich reduziert.Ab 2028 werden laut dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln gefördert. PowerHeat erfüllt durch die Nutzung des umweltfreundlichen Kältemittels R290 mit einem Global Warming Potential (GWP) von unter 20 die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen und arbeitet dadurch bereits jetzt umweltschonend.. Mit dem ErP A+++* Energielabel bietet PowerHeat eine branchenführende Energieeffizienz, die optimale Leistung und Kosteneinsparungen für Hausbesitzer gewährleistet.PowerGlow: Warmes Wasser mit der Kraft der SonneIm Gegensatz zu Wärmepumpen, die oft eine hohe Anfangsinvestition erfordern, bietet der Smart Heizstab EcoFlow PowerGlow eine erschwingliche Einstiegslösung für alle, die Solarenergie nutzen und Energiekosten senken möchten. Der Smart Heizstab EcoFlow PowerGlow ist mit allen Aufdach-Photovoltaikanlagen kompatibel und nutzt überschüssige Photovoltaikenergie zur Warmwasserbereitung. Damit erhöht PowerGlow den Eigenverbrauch und verringert die Abhängigkeit von herkömmlichen Methoden der Bereitstellung von Warmwasser.Durch die perfekte Integration mit PowerOcean Lösungen und PowerHeat erhöht PowerGlow die Energieautarkie der Nutzer ohne komplizierte Installation und bietet ihnen so flexible und effiziente Warmwasserlösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Kombination von PowerGlow mit EcoFlow Solarspeichersystemen, einschließlich PowerOcean, können die Nutzer auf einen zusätzlichen Meter für die intelligente Steuerung verzichten. Darüber hinaus kann PowerGlow nahtlos in PowerHeat integriert werden und als elektrische Zusatzheizung für die Wärmepumpe dienen, die sich automatisch einschaltet, wenn die Wärmepumpe nicht genügend Wärme erzeugen kann.Volle Transparenz und Kontrolle mit der EcoFlow AppDie intelligenten Heizlösungen von EcoFlow sind vollständig über die EcoFlow App steuerbar. Neben Steuerungsfunktionen bietet die App eine Analyse des Eigenverbrauchs der Heizleistung sowie ein umfassendes Energiemanagement. Von der Einstellung der Raumtemperatur und des Warmwassers bis hin zur Planung von Heiz- und Kühlzyklen können Nutzerinnen und Nutzer ihre Heizung an ihre Vorlieben anpassen und die Energieeffizienz optimieren. Für PowerGlow stehen verschiedene Modi zur Verfügung, darunter eine automatische Temperaturregelung, Einstellungen für die Solarnutzung und manuelle Einstellungen.VerfügbarkeitDer Smart Heizstab PowerGlow ist ab Mai erhältlich und die Luft-Wasser Wärmepumpe PowerHeat wird voraussichtlich ab Ende Juni verfügbar sein. Kunden, die sich für die smarten EcoFlow Heizlösungen interessieren, finden weitere Informationen auf den unten aufgeführten EcoFlow Webseiten. Gerne können sie sich auch mit unserem Vertriebsteam in Verbindung setzen.PowerHeat: https://homebattery.ecoflow.com/de/products/PowerHeatPowerGlow: https://homebattery.ecoflow.com/de/products/PowerGlowEcoFlow freut sich auf die Intersolar im Juni dieses Jahres. Dort werden weitere Produktneuheiten und Überraschungen präsentiert. Seien Sie gespannt auf weitere innovative Entwicklungen und Neuheiten von EcoFlow.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt anzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiebegleiter für Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt zu werden, der zugängliche und erneuerbare Energielösungen für zu Hause und unterwegs bietet. Bis heute hat EcoFlow mit seinen Niederlassungen in den USA, in Deutschland und in Japan bereits mehr als 3 Millionen Menschen in über 100 Märkten weltweit mit Energie versorgt.