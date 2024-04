München (ots) -Kultur-Tipps aus der ARD Mediathek im April 2024ardmediathek.de/kulturDOKU-REIHEKunst Upstate New YorkBis 8. Juli 2024 in der ARD MediathekExplodierende Preise treiben immer mehr Künstlerinnen und Künstler aus der Metropole New York den Hudson River aufwärts. Leerstehende Farmen und Fabriken haben sich in Museen, Skulpturenparks und Ateliers verwandelt - eine vielseitige Kunstlandschaft."Kunst Upstate New York" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/kunst-upstate-new-york/staffel-1/Y3JpZDovL3NyLmRlL0tVTlk/1) ...-----------------------------------------------------PORTRÄTPurple Disco MachineBis November 2025 in der ARD MediathekPurple Disco Machine ist einer der weltweit erfolgreichsten DJs und Produzenten - ein Star der Electronic Dance Music. Ob Ibiza oder Coachella Festival, Mexiko City, Austin, Hongkong oder New York, wo er angekündigt ist - er füllt Arenen. Bekannt wurde der Dresdener mit Remixes für andere Stars: Sir Elton John, Lady Gaga, Dua Lipa, Fatboy Slim, Gorillaz, Jamiroquai oder Diplo. Doch mit eigenen Hits wie "Hypnotized", "Dopamine" oder "Fireworks" hat er inzwischen bei Spotify mit einer Milliarde Streams mehr als Rammstein und Helene Fischer zusammen. Nur wenn er nach Hause kommt, bleibt er anonym. Dann ist er Tino Piontek, 42 Jahre alt, verheiratet und Vater, ein nahezu ganz normaler Dresdener. Wer dieser Mann ist und wie er so erfolgreich wurde, was seine Heimat Dresden, Phil Collins und seine Oma damit zu tun haben, davon erzählt dieser Film."Purple Disco Machine" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/lebenslaeufe/purple-disco-machine-from-dresden-to-the-world/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC80NDA4MzItNDIxMjE0) ...-----------------------------------------------------FILMLola Talks 2024Bis April 2025 in der ARD MediathekMit den Lola Talks stellt die ARD Mediathek gemeinsam mit der Deutschen Filmakademie in den nächsten Wochen die diesjährigen Nominierten des Deutschen Filmpreises 2024 vor: Filmschaffende verschiedener Gewerke präsentieren im Gespräch die elf nominierten Filme, die Nominierten der Einzelkategorien lüften ihre Geheimnisse und die nominierten Schauspieler:innen erzählen von ihrer Transformation in die jeweilige Rolle. Die Lola Talks bieten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und die Möglichkeit, die nominierten Filme, ihre Gewerke und Protagonist:innen näher kennenzulernen."Lola Talks 2024" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/lola-talks-2024/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2xvbGEtdGFsa3MtMjAyNA) ...-----------------------------------------------------TALKLongreadsBis März 2029 in der ARD MediathekHelene Hegemann trifft ihre Gäste in Buchläden oder ihrem Stammlokal in Berlin, um über ein Buch zu sprechen, das ihr Leben verändert hat. Ob Roman, Graphic Novel oder Essaysammlung, gemeinsam tauchen sie in das Werk ein. "Longreads" steht für ausführliche journalistische Erzählungen. Helene Hegemanns Ziel ist es, die Bedeutung der erzählten Geschichten zu erforschen, wie sie unser Leben und Denken beeinflussen und welche Wirkkraft Literatur entfalten kann."Longreads" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/longreads/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvbG9uZ3JlYWRz/1) ...-----------------------------------------------------PORTRÄTBettinaBis 16. Juni 2024 in der ARD MediathekBettina Wegners Leben ist der Weg von einer glühenden Stalin-Verehrerin als Kind über eine hoffnungsfrohe Jugendliche, hin zur beseelten Liedermacherin und unverbesserlichen Widerstandskämpferin, die sich ihrer Moral und sonst niemandem verpflichtet fühlt. So heroisch das in einem Satz klingt, so irre, aberwitzig, so mühevoll und traurig, so hingebungsvoll und vergeblich ist es in den vielen Dingen des Lebens, die zwischen den Liederneine Biografie ausmachen."Bettina" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/dokus-und-reportagen/bettina/hr-fernsehen/Mjc2MDJjMDEtMWM3Yi00NGI4LWEwNTEtMTJhN2ViNzE3Yzhi) ...-----------------------------------------------------MUSIKGames MusicBis November 2028 in der ARD MediathekIn Videospielen wie Assassin's Creed oder in Jump'n'Run-Klassikern wie Super Mario verstärkt Musik unser emotionales Erleben der Geschichte: Beim Zocken fiebern wir am PC und an der Konsole mit den Protagonist:innen mit. Das WDR Funkhausorchester, der WDR Rundfunkchor und das Münchner Rundfunkorchester präsentieren beliebte Game-Musik live im Konzert.Games Music in Concert | ARD Klassik in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/klassik) ...-----------------------------------------------------KURZFILM-FESTIVALFilmfest Dresden - International Short Film FestivalBis 19. Juli 2024 in der ARD Mediathek"Eine bessere, gerechtere Welt - kann es das geben, oder ist das nur eine schöne Utopie?" - dies ist das Thema des diesjährigen Filmfests Dresden. Das Kurzfilmfestival, welches als eines der bedeutendsten seiner Art in Deutschland gilt, findet vom 16. bis 21. April 2024 statt. Aus diesem Anlass zeigt die Themenwelt Kultur eine Auswahl von 11 Kurzfilmen, die in den letzten Jahren im Rahmen des Filmfests zu sehen waren.Mehr zum Filmfest Dresden | ARD Mediathek Kultur (https://www.ardmediathek.de/kultur) ...ardmediathek.de/kulturPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deFotos über ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5759598