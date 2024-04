Augsburg (ots) -Höchste Kundenzufriedenheit attestieren das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv (https://www.n-tv.de/ratgeber/Life-Living-Award-2024-Das-sind-Deutschlands-beliebteste-Marken-article24796258.html) dem Unternehmen Fischer Future Heat mit dem Life & Living Award 2024 (https://www.fischerfutureheat.de/n-tv-life-living-award-2024-fuer-fischer-future-heat/). 89 Prozent der Kunden würden sich wieder für das Unternehmen entscheiden, das Elektroheizungen in Bobingen bei Augsburg produziert. 83 Prozent würden Fischer Future Heat weiterempfehlen. Der Award gilt als eine der höchsten Auszeichnungen im Bereich häuslicher Produkte und Dienstleistungen und wurde am 14. März 2024 in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin verliehen. Im Beirat des DISQ sitzt unter anderem Ex-Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries.Verbraucher bestätigen Service, faire Preise und QualitätInsgesamt bewertete das Deutsche Institut für Service-Qualität 693 Unternehmen bzw. Marken über eine breit angelegte Verbraucherbefragung. 56.000 Stimmen gingen ein, in die finale Auswertung gelangten 598 Unternehmen. Je nach Größe und Anzahl der bewerteten Anbieter werden bis zu drei Preisträger pro Kategorie ausgewählt. Fischer Future Heat erhielt in der Kategorie Elektrokamine die Bewertung mit höchster Kundenzufriedenheit.Im Fokus der Verbraucherbefragung standen Aspekte wie Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen und das Vertrauen in die Marke. Zudem berücksichtigte das DISQ das Preis-Leistungsverhältnis, den Kundenservice und die Produktqualität. Der Life & Living Award gilt neben den Auszeichnungen von Stiftung Warentest und Focus Money als hochwertiges und anerkanntes Siegel.Heizungsbauer mit Kundenfokus"Fast 90 Prozent unserer Kunden würden uns wieder wählen. Damit liegen wir über dem Branchenmittelwert. Ich freue mich sehr über die überraschende Auszeichnung und positive Kundenbewertung", so Repräsentant Peter Porschen.Trotz der unerwarteten Ehrung weiß Porschen, warum sein Unternehmen bei Kunden so beliebt ist: "Unser vielseitiges Angebotsportfolio spricht mit den verschiedenen Designlinien und mobilen Kachelöfen und Elektrokaminen ein breites Kundenspektrum an. Darüber hinaus arbeitet unser Service hoch individuell und kundenorientiert. Wir investieren in Schulungen der Inhouse-Monteure und in die Digitalisierung."Fischer Future Heat führt zudem digitale Bewertungsverfahren für Endkunden ein und steht in aktivem Kontakt mit ihnen. So erhalten sie jederzeit Antworten auf ihre individuellen Fragen und können persönlich Rückmeldung geben. Auch die Tatsache, dass die Produktion inklusive der Zulieferer in Deutschland sitzt, spielt auf das Konto ein. Es zeigt sich: Kundenbindung und Vertrauen stehen für das Unternehmen an erster Stelle.Fischer Future Heat (https://www.fischerfutureheat.de/) ist Produzent und Full-Service-Anbieter von Elektrodirektspeicherheizungen auf hohem Qualitätsstandard. Alle Produkte sind zu 100 Prozent "Made in Germany". Es ist das einzige Unternehmen, das in Deutschland Elektrokamine mit 40mm-Schamottesteinen, Speichereffizienz und Nachhaltigkeit herstellt.Pressekontakt:Eva Hampl-Cordesseowerk GmbHProviantbachstraße 11/586153 AugsburgE-Mail: eva.hampl-cordes@seowerk.deWeb: www.seowerk.deUnternehmenskontakt:Fischer Future HeatGutenbergstraße 786399 BobingenWeb: www.fischerfutureheat.deOriginal-Content von: Fischer Future Heat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174403/5759616