Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchener Vermögensverwalter Do Investment stärkt seinen Vertriebsbereich in der DACH-Region: Thomas Webers wird den Wholesale-Bereich als Vertriebsleiter aufbauen, so die Experten von "FONDS professionell".Webers blicke auf eine langjährige Erfahrung im Finanzsektor zurück und sei zuletzt als Vertriebsdirektor für Wholesale und institutionelle Kunden bei der Apo Asset Management tätig gewesen. Weitere bisherige Stationen in seiner über 25-jährigen Berufszeit in der Branche seien die Meag, Ampega C-Quadrat sowie SEB AM gewesen. Seine Karriere habe der studierte Betriebswirt im genossenschaftlichen Bankenbereich gestartet. (News vom 16.04.2024) (17.04.2024/fc/n/p) ...

