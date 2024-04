Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung hat eine Reihe von Meilensteinen für den Channel bekannt gegeben, mit denen das Unternehmen eine neue Ära des Wachstums und der technologischen Innovation einläutet. Im Jahr 2024 stärkt das Unternehmen sein Partner-Ökosystem, um Unternehmen mehr Möglichkeiten zu bieten, die Verwaltung von Inhalten zu verändern, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Geschäftsabläufe zu beschleunigen.

"Wir haben im vergangenen Jahr in allen Bereichen von Laserfiche unglaubliche Fortschritte gemacht. Dazu gehören das Wachstum in aufstrebenden Branchen und Regionen, verstärkte Investitionen in unser Channel-Programm und unsere Ressourcen sowie die Einstellung von wichtigen Führungskräften", sagte Laserfiche-CEO Karl Chan. "Wir freuen uns darauf, 2024 auf diesem Schwung aufzubauen, unser Partner-Ökosystem weiter zu stärken und noch mehr Lösungen auf den Markt zu bringen, die Organisationen stärken und die Welt inspirieren."

Wachsender globaler Fußabdruck

Im vergangenen Jahr hat Laserfiche in allen Regionen der Welt Initiativen zur digitalen Transformation umgesetzt, wobei das Wachstum in der Region EMEA besonders hoch war. MBS, ein fast 20 Jahre alter Laserfiche Solution Provider, der Kunden in 49 Ländern weltweit hat, verzeichnete einen Zuwachs von 200 bei der Anzahl der betreuten Laserfiche Nutzer. Für ihren Erfolg wurde MBS 2024 mit dem Laserfiche International Partner of the Year Award ausgezeichnet.

"In den letzten Jahren haben wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach digitaler Transformation erlebt, und Laserfiche ist die ideale Lösung", sagte MBS Managing Director Rupert Leaton. "Wir sind stolz darauf, mit einem weltweit führenden Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung zusammenzuarbeiten, der immer einen Schritt voraus ist, wenn es darum geht, innovative Lösungen für unsere Kunden anzubieten."

Den Erfolg des Channels stärken

Im Jahr 2024 baut Laserfiche den Schwung mit Erweiterungen seines preisgekrönten Solution Provider Programms aus, darunter neue Produktschulungen sowie Vertriebs- und Marketingressourcen zur Unterstützung der Partner. Das neu eingeführte Premier Partner Program erhöht die Sichtbarkeit von hochqualifizierten Lösungsanbietern und hilft ihnen, mit Kunden in Kontakt zu treten, die ihre Geschäfts- und Lösungskompetenz am besten nutzen können.

Zu den weiteren neuen Vorteilen des Laserfiche Solution Provider Program gehören ein neu gestalteter Winners Circle, bei dem jährlich die besten Vertriebserfolge gefeiert werden, offene Foren für die Laserfiche-Vertriebsgemeinschaft zum Austausch von Wissen und Strategien, ein Solution Provider Track auf der jährlichen Laserfiche Empower Conference und die Möglichkeit, an regelmäßigen Beiräten teilzunehmen, um Einfluss auf Vertriebskampagnen und -ressourcen, die Produkt-Roadmap und mehr zu nehmen.

Preisgekröntes Partnerprogramm

"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Lösungen für das Informationsmanagement und die Prozessautomatisierung, die auch Tools für die Informationsverwaltung, Integration und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene bieten, sind die Vertriebspartner von Laserfiche in einer einzigartigen Position, um erfolgreich zu sein", sagte Vicki VanValin, Vice President of Sales bei Laserfiche. "Wir sind bestrebt, die Branche anzuführen, indem wir unseren Partnern innovative Technologien, robuste Ressourcen und erstklassigen Service bieten."

Im Jahr 2024 wurde das Laserfiche Solution Provider Program im CRN Partner Program Guide 2024, einer Marke von The Channel Company, mit 5 Sternen bewertet. Die Auszeichnung wird an Unternehmen vergeben, die sich überdurchschnittlich für starke, profitable und erfolgreiche Vertriebspartnerschaften einsetzen.

Die Mitarbeiter von Laserfiche werden kontinuierlich für ihre Teilnahme und ihre Leistungen anerkannt. Im Februar wurden drei Channel-Führungskräfte in die Liste der Channel Chiefs 2024 von CRN aufgenommen, darunter Taylor Grosso, Senior Director of Global Channels and Alliances, Charles Suzara, Associate Director West, und Vicki VanValin, Vice President of Sales. Die prestigeträchtige CRN Channel Chiefs-Liste, die jährlich veröffentlicht wird, zeichnet Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren aus, die die Strategie und die Channel-Agenda für ihre Unternehmen bestimmen. Im Jahr 2023 wurden drei weitere Frauen in die Women of the Channel Liste von CRN aufgenommen, darunter Jann Michishima, Partner Marketing Manager, Nicole Moulton, Senior Technical Trainer, und Kathleen Park, Presales Manager.

"Von der Bereitstellung der benötigten Ressourcen bis hin zur kontinuierlichen Kommunikation und Zusammenarbeit der Channel-Support von Laserfiche gehört zu den stärksten in der Branche", so Grosso. "Unsere preisgekrönte Channel-Führung setzt sich dafür ein, dass unsere Partner ihre Ziele erreichen und Kundenunternehmen auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten können."

Laserfiche wird in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen und Investitionen in sein Vertriebsprogramm bekannt geben. Um mehr über das Laserfiche Solution Provider Program und die Vorteile einer Partnerschaft zu erfahren, besuchen Sie bitte laserfiche.com/partners.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Nehmen Sie Verbindung mit Laserfiche auf:

