Essen (ots) -Laut Stiftung Warentest leben bis zu 300.000 Betreuungskräfte aus Osteuropa (https://www.test.de/Pflege-zu-Hause-Betreuungskraefte-aus-dem-Ausland-5900237-0/), die allermeisten davon Frauen, in Deutschland. Sie wohnen und arbeiten in Haushalten, in denen sie hilfebedürftige alte Menschen betreuen und umsorgen. In vielen Fällen erstrecken sich die Einsätze in Deutschland bis zu sechs Monaten, bevor die Betreuungskräfte zurück in ihre Heimatländer reisen."Besonders bei Graumarktanbietern von Betreuungsleistungen mangelt es in der Regel an Ethik und Moral im Umgang mit den hier arbeitenden Frauen aus Osteuropa", weiß die Berliner Pflegeberaterin Dr. Jutta Kleber zu berichten. Großes Heimweh nach den Familien und häufig den minderjährigen Kindern entstünden immer dann, wenn sich die Einsätze in Deutschland über einen sehr langen Zeitraum erstreckten. "Sechs bis acht Wochen sollte das Maximum für Einsätze bilden. Seit vielen Jahren setze ich mich in der Betreuungsbranche für überschaubare Zeiträume von Verweildauern ein. Und dies mit wachsendem Erfolg bei professionellen Anbietern. Sicher, ein Personalwechsel ist für viele hilfebedürftige Menschen und deren Angehörige nicht leicht. Schließlich haben sich alle Beteiligten aneinander und die Tagesabläufe gewöhnt. Die Frauen, zumeist aus Polen oder Rumänien, haben aber ein Recht auf Ruhe, arbeitsfreie Zeiträume, vor allem aber auf Privatsphäre und ein eigenes Familienleben in der Heimat. Dies muss, nach zumeist anstrengenden Wochen in Deutschland, vertraglich geregelt sein", so Kleber.Unter ethischen Standards versteht die Promedica Gruppe, Deutschlands größter Anbieter von Betreuungsleistungen in häuslicher Gemeinschaft, die Einhaltung transparenter Arbeitsverträge. Die gesetzliche Entlohnung, die Regelung von Pausen- und Ruhezeiten und die Verweildauer seien mit den Betreuungskräften und auch den Kundenhaushalten klar zu regeln, so die Auskunft der Essener Unternehmensgruppe, die mit über 5.800 Betreuungskräften Dienstleistungen in der deutschen Altenhilfe erbringt."Ich verstehe Menschen, die häuslichen Betreuungsdienstleistungen kritisch gegenüberstehen, weil nicht selten dabei die Betreuerinnen ausgenutzt werden. Wenn jedoch die ethischen und rechtlichen Standards durch einen professionellen Anbieter für die ausländischen Betreuungskräfte festgeschrieben wurden, wird die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft zu einer seriösen, gleichberechtigten Leistung. Eine Dienstleistung, die wir in Deutschland - besonders vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Pflege - mehr als dringend brauchen. Viele pflegende Angehörige kämen ohne die Hilfe der Frauen aus Osteuropa schwerlich über die Runden. Daher rate ich dringen dazu, diese wichtige Dienstleistung weiter zu professionalisieren und dahingehend zu legalisieren, dass die bereitstehenden finanziellen Unterstützungen der Pflegekassen auch für Betreuungsleistungen in häuslicher Gemeinschaft durch osteuropäische Betreuungskräfte, vollumfänglich eingesetzt werden können.", ist Dr. Jutta Kleber der festen Überzeugung.Über die Promedica24 Gruppe:Als europäischer Marktführer in der Betreuung hilfebedürftiger Menschen in häuslicher Gemeinschaft erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in den eigenen Regionalbüros in Polen, Bulgarien und Rumänien über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen der Promedica24 Akademie, die Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte bis hin zu einer intensiven persönlichen Betreuung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt die Promedica24 Gruppe alle erforderlichen Aufgaben zur häuslichen Betreuung von Seniorinnen und Senioren, um den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörigezu entlasten. Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2005 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung. Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Flächendeckend sorgen regionale Partner für den reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige Rechtssicherheit, feste Arbeitsverhältnisse, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung sowie die Einhaltung sozialrechtlicher Standards.www.promedica24.de