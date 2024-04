Kiew - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Donnerstag zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation. Die Reise war im Vorfeld aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.



Bei seiner Ankunft sagte er, dass die Reise ein Zeichen sei, dass man wisse, dass die Ukraine dauerhaft und beharrlich unterstützt werden müsse. Das Land brauche in seinem Kampf um Freiheit jede Unterstützung. Bei dem Besuch sind unter anderem Gespräche über die regelmäßig angegriffene ukrainische Energie-Infrastruktur geplant. Zudem sollen die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder im Fokus stehen.



Geplant sind Medienberichten zufolge unter anderem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mit mehreren Ministern.

