Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Immobilien Kapitalmarkttag: Mobimo gibt vertieften Einblick in Schlüsselprojekte und Pipeline 2024-04-18 / 07:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Kapitalmarkttag: Mobimo gibt vertieften Einblick in Schlüsselprojekte und Pipeline Luzern, 18. April 2024 - Mobimo begrüsst heute Investoren, Analysten, Vertreter von Kreditgebern sowie Medienschaffende in Zürich zum Kapitalmarkttag. Das sechsköpfige Management gibt dabei einen vertieften Einblick in wichtige Projekte sowie in die Projektpipeline. Einleitend rekapituliert Daniel Ducrey, CEO von Mobimo, die drei strategischen Pfeiler zur Weiterentwicklung von Mobimo: Steigern der Mieteinnahmen, sichern des Erfolges aus dem Entwicklungsgeschäft und Schützen des Eigenkapitals. «In den letzten Jahren haben wir entlang dieser strategischen Stossrichtungen erfolgreich gearbeitet und wir haben die notwendige Pipeline an Projekten, um auch in den kommenden Jahren unsere Ziele zu erreichen», erläutert Ducrey. Für das eigene Anlageportfolio steht Mobimo unmittelbar vor dem Baubeginn für den nächsten Entwicklungsschritt auf dem Torfeld Süd Areal in Aarau («Aeschbachquartier»). Mit einem Investitionsvolumen von rund CHF 68 Mio. werden auf dem Baufeld 3 bis Mitte 2026 einerseits ein Haus in Holzbauweise mit 76 Wohnungen für Familien sowie auf der Struktur eines bestehenden Gebäudes ein weiteres Wohnhaus mit 50 kleineren Wohnungen realisiert. Lausanne, Quartier du Flon: «Hidden Champion» im Mobimo Portfolio Die Entwicklung von Arealen zu lebhaften Quartieren mit vielfältiger Nutzung gehört zu den Kernkompetenzen von Mobimo. So hat sich das Quartier du Flon in Lausanne über die letzten Jahrzehnte von einem Güterumschlagplatz zu einem der angesagtesten Einkauf- und Ausgehviertel entwickelt, das eine Ausstrahlung weit über die Region hat. Gemäss Gerhard Demmelmair, Leiter Portfolio & Transaktionen, wurden seit 2012 rund CHF 115 Mio. in den dortigen Ausbau investiert. Das Quartier du Flon verzeichnet jährlich rund 7,5 Millionen Besucher. Stockwerkeigentumsprojekte: Grosse Anzahl in Umsetzung Nebst dem bereits im Bau befindlichen Stockwerkeigentumsprojekt in Oberägeri («Edenblick») ist aus heutiger Sicht die Umsetzung von vier weiteren Projekten im Zeitraum bis Ende 2026 geplant. Jörg Brunner, CFO, erläutert, dass aufgrund der von Mobimo angewandten Verbuchung nach Massgabe des Leistungsfortschritts («Percentage of Completion») sich die Erträge und Gewinne aus den Stockwerkeigentumsprojekten über die nächsten Jahre verteilen werden. Vorausgesetzt die Umsetzung der Projekte erfolgt zeitgerecht. Verzögerung bei den Baubewilligungen, oder beim Bau- oder dem Verkaufsfortschritt kann zu Verschiebungen in spätere Jahre führen. Aus heutiger Sicht geht Mobimo davon aus, dass die Umsetzung der aktuellen Pipeline ohne weiteres Eigenkapital finanziert werden kann. Marco Tondel, Leiter Entwicklung & Chief Sustainability Officer (CSO) zeigt den Umgang von Mobimo mit grauer Energie bei Bauprojekten, exemplarisch anhand des erfolgreichen Umnutzungsprojektes an der Talwiesenstrasse («Tiergarten») in Zürich. Christoph Egli, Leiter Bewirtschaftung, präsentiert, wie Mobimo dank der Digitalisierung in der Immobilienbewirtschaftung deutliche Effizienzgewinne realisieren konnte. Mittelfristiger Ausblick: Positive Entwicklung erwartet Daniel Ducrey blickt grundsätzlich positiv in die Zukunft: «Bis Ende des Geschäftsjahres 2026 gehen wir heute von einem durchschnittlichen Wachstum des Mietertrags von rund 2% p.a. aus, getrieben durch die in Umsetzung befindlichen Projekte für das Anlageportfolio. Eine planmässige Umsetzung der Stockwerkeigentumsprojekte vorausgesetzt, ist über die nächsten Jahre mit leicht höheren Beiträgen aus dem Entwicklungsgeschäft zu rechnen. Im Mehrjahresschnitt erachten wir einen jährlichen Gewinnbeitrag von etwas über CHF 20 Millionen als realistisch.» Trotz den jüngst wieder gesunkenen Zinsen rechnet Mobimo über die nächsten Jahre mit steigenden Finanzierungskosten. «Mobimo wird unverändert eine attraktive Dividendenpolitik verfolgen», so Ducrey. Unter der Führung von Vinzenz Manser, Leiter Realisierung, wird der Kapitalmarkttag durch die Besichtigung zweier im vergangenen Jahr fertiggestellter Wohnbauprojekte von Mobimo in Zürich abgerundet. Präsentationen zum Download Die Präsentationen zum heutigen Kapitalmarkttag stehen unter https://www.mobimo.ch/de/investoren/kapitalmarkttag zum Download bereit. Weitere Termine: 2. August 2024: Publikation Halbjahresergebnis 2024 Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Analysten und Investoren: Stefan Feller, Verantwortlicher Investor Relations ir@mobimo.ch +41 44 397 11 97 Kontakt für Medien: Anthony Welbergen, Leiter Unternehmenskommunikation medien@mobimo.ch +41 44 397 11 86 www.mobimo.ch Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. 