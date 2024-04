DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Geldpolitikerin Loretta Mester hat Hoffnungen auf eine baldige Zinssetzung gedämpft. Die Präsidentin der Cleveland-Fed sagte am Mittwoch, die ersten drei Monate 2024 seien ein Meilenstein im Kampf gegen die Inflation gewesen. Die US-Notenbank sollte bei Zinsänderungen aber geduldig bleiben, bis weitere Daten vorliegen. Sie äußerte sich optimistisch, dass die Inflation in diesem Jahr sinken wird. Die anhaltende Stärke des Wirtschaftswachstums und des Arbeitsmarktes in den USA nannte sie ermutigend. "Die Inflation von 7 oder 9 Prozent auf 2 Prozent zu senken, verläuft nicht reibungslos - die monatlichen Daten werden sich auf und ab bewegen", sagte Mester. Es brauche noch weitere Monate mit ermutigenden Daten, damit sie davon überzeugt sei, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg in Richtung des jährlichen Fed-Ziels von 2 Prozent sei. Bis dahin sollte die Notenbank ihre Zinssätze nicht ändern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 2,5 zuvor: 3,2 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -4,8% gg Vm zuvor: +9,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.079,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.744,00 +0,5% Nikkei-225 38.199,54 +0,6% Hang-Seng-Index 16.396,22 +0,9% Kospi 2.638,43 +2,1% Shanghai-Composite 3.075,39 +0,1% S&P/ASX 200 7.640,10 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Auf breiter Front erholt zeigen sich die Aktienmärkte in der Region Ostasien und in Australien. Für Zuversicht bezüglich der Stabilität der Finanzmärkte der Region sorgt eine geeinsame verbale Intervention Japns, Südkoreas und der USA zugunsten der zuletzt schwachen Währungen Yen und Won. Marktteilnehmer in Seoul sprechen von Schnäppchenkäufen, nachdem es an den vier Handelstagen zuvor jeweils nach unten gegangen war mit den Kursen. Unter den Einzelwerten zeigen sich in Tokio die Chipwerte Advantest (+4,3%) und Lasertec (+0,7%) erholt. Sie hatten am Vortag im späten Geschäft noch deutlich nachgegeben, nachdem die niederländische ASML, ein Ausrüster der Chiphersteller, einen schwachen Auftragseingang berichtet hatte. Allerdings hatte ASML zugleich den Jahresausblick bestätigt. Tokyo Electron, die am Mittwoch darauf nur moderat nachgegeben hatten, büßen nun weitere 1,6 Prozent ein. Auf der Verliererseite in der Region finden sich Ölwerte, nachdem die Ölpreise am Vortag deutlicher nachgaben und sich aktuell auf dem ermäßigten Niveau halten. Um fast 2 Prozent erholt vom Vortagesminus zeigen sich in Sydney BHP. Der Rohstoffkonzern hat zwar zuletzt 7 Prozent weniger Eisenerz produziert, hält aber an seinem Jahresausblick fest. Rio Tinto steigen um 23,7 Prozent. Der BHP-Konkurrent hatte seinen Produktionszwischenbericht bereits am Vortag vorgestellt. Fortescue gewinnen 1,1 Prozent

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.753,31 -0,1% -45,66 +0,2% S&P-500 5.022,21 -0,6% -29,20 +5,3% Nasdaq-Comp. 15.683,37 -1,1% -181,88 +4,5% Nasdaq-100 17.493,62 -1,2% -220,04 +4,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 921 Mio Gewinner 1.356 999 Verlierer 1.433 1.801 Unverändert 91 94

Schwächer - Anfängliche leichte Gewinne konnten nicht gehalten werden. Allenfalls leicht stützte, dass am Rentenmarkt die Renditen nach dem jüngsten kräftigen Anstieg etwas sanken. Keinen Impuls lieferte der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank, der während des späten Handels vorgelegt wurde. Vor allem Technologiewerte gaben nach, belastet von einem enttäuschenden Auftragseingang beim niederländischen Chipausrüster ASML. Die Kurse von Nvidia, Intel oder AMD gaben um bis zu 5,8 Prozent nach. Der Index der Halbleiterwerte im S&P-500 fiel um 3,6 Prozent. United Airlines schossen unterdessen um 17,4 Prozent nach oben. Dank einer hohen Nachfrage verzeichnete die Fluglinie einen Gewinnsprung. Im Sog verteuerten sich American Airlines um über 6 Prozent und Delta um fast 3 Prozent. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen des Versicherers Travelers (-7,4%) aufgenommen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 -5,9 4,99 50,9 5 Jahre 4,61 -8,7 4,70 61,3 7 Jahre 4,60 -9,0 4,69 63,3 10 Jahre 4,59 -8,3 4,67 70,6 30 Jahre 4,71 -6,0 4,77 73,5

Für die Renditen am Anleihemarkt ging es nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen in einer Gegenbewegung etwas deutlicher nach unten. Schwindende Zinssenkungshoffnungen hatten die Renditen zuletzt nach oben getrieben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:09 % YTD EUR/USD 1,0680 +0,1% 1,0672 1,0631 -3,3% EUR/JPY 164,80 +0,1% 164,70 164,31 +5,9% EUR/GBP 0,8566 -0,0% 0,8569 0,8530 -1,3% GBP/USD 1,2469 +0,1% 1,2455 1,2464 -2,1% USD/JPY 154,30 -0,0% 154,34 154,55 +9,5% USD/KRW 1.374,68 -0,5% 1.381,12 1.384,57 +5,9% USD/CNY 7,0946 -0,0% 7,0952 7,1592 -0,1% USD/CNH 7,2469 +0,0% 7,2443 7,2526 +2,0% USD/HKD 7,8302 +0,0% 7,8301 7,8320 +0,3% AUD/USD 0,6443 +0,1% 0,6437 0,6424 -5,4% NZD/USD 0,5919 +0,1% 0,5915 0,5914 -6,4% Bitcoin BTC/USD 61.666,10 +0,6% 61.309,84 63.438,25 +41,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Im Gefolge der sinkenden US-Marktzinsen gab der Dollar nach seiner jüngsten Aufwertung nach. Der Dollarindex verzeichnete einen Abschlag von 0,3 Prozent. Im asiatischen Handel am Donnerstag zeigen sich die zuletzt stark gedrückten Kurse des Yen und des Won stabilisiert, nachdem sich die Finanzminister Japans, Südkoreas und der USA in einer gemeinsamen Erklärung für die zuletzt stark angeschlagenen Währungen stark gemacht haben und "ernsthaften Bedenken" über die jüngste starke Abwertung der Währungen äußerten. Man wolle "sich weiterhin eng über die Entwicklungen am Devisenmarkt beraten". "Ich bezweifle, dass die USA einer gemeinsamen Intervention zustimmen würden, wenn die Stärke des US-Dollar das direkte Ergebnis der relativ straffen Geldpolitik der Fed ist", zeigt sich Devisenstratege Alvin T. Tan von RBC Capital Markets wenig überzeugt von der Maßnahme.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,81 82,69 +0,1% +0,12 +14,0% Brent/ICE 87,52 87,29 +0,3% +0,23 +14,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben den dritten Handelstag in Folge nach. Brent und WTI verloren jeweils 3,0 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die wöchentlichen US-Ölvorräte, die wesentlich stärker gestiegen waren als erwartet. Dazu kamen Befürchtungen, dass die hartnäckig hohe Inflation und die deswegen erhöht bleibenden Zinsen die Nachfrage dämpfen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.375,49 2.360,99 +0,6% +14,50 +15,2% Silber (Spot) 28,44 28,28 +0,6% +0,16 +19,6% Platin (Spot) 938,97 943,00 -0,4% -4,03 -5,4% Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,5% +0,02 +11,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab um um 0,4 Prozent auf 2.373 Dollar nach.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

JAPAN - Geldpolitik

Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Ratsmitglied Asahi Noguchi mit weiteren geldpolitischen Änderungen vorsichtig vorgehen, weil die inländische Inflation immer noch nicht sehr stark sei. "Das Tempo der Anpassungen unseres Leitzinses wird voraussichtlich unvergleichlich langsamer sein als die jüngsten Beispiele anderer großer Zentralbanken", sagte Noguchi.

JAPAN, SÜDKOREA, USA - Währungspolitik

Die Finanzminister Japans, Südkoreas und der USA haben "ernsthafte Bedenken" aus Tokio und Seoul über die jüngste starke Schwäche ihrer jeweiligen Währungen eingeräumt. In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten sie nach einem trilateralen Treffen, dass sie sich im Einklang mit den bestehenden G20-Verpflichtungen weiterhin "eng über die Entwicklungen auf den Devisenmärkten beraten" werden. Die Erklärung erfolgte, nachdem der japanische Yen und der koreanische Won in den letzten Tagen stark an Wert verloren hatten.

USA - Konjunktur

