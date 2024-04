Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung

Aller guten Dinge sind drei - Hamburger Vermögensverwalter legt dritten Renten-Laufzeitenfonds auf



18.04.2024 / 10:00 CET/CEST

Hamburg, 18. April 2024

Aller guten Dinge sind drei - Hamburger Vermögensverwalter legt dritten Renten-Laufzeitenfonds auf Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg hat am 2. April 2024 ihren dritten Renten-Laufzeitenfonds aufgelegt. Der Fonds strebt eine erwartete Zielrendite von ca. 4,1% vor Kosten und eine Ausschüttungsrendite von mindestens 2,0% an. Die Zeichnungsphase der Strategie läuft bis zum 28. Juni 2024. Mit dieser dritten Fondsalternative ermöglicht es der Hamburger Vermögensverwalter Privatanlegern weiterhin die institutionelle Expertise des Hauses zu nutzen und erneut in ein breit diversifiziertes, defensives Rentenportfolio zu investieren. "Die hohe Nachfrage nach unseren ersten beiden Laufzeitenfonds hat uns dazu bewogen, einen dritten Fonds aus dieser erfolgreichen Reihe aufzulegen," erklärt der ARAMEA-Vorstandsvorsitzende Markus Barth. Da der Zins in vielen Marktsegmenten zurück ist, kann das Angebot von Anlagealternativen für Privatanleger weiter vergrößert werden. "Weiterhin ist die Beimischung von sonst eher institutionellen Kunden vorbehaltenen Segmenten des Rentenmarktes eine sehr interessante Option, um das Portfolio um weitere Renditequellen zu ergänzen", so Barth weiter. Der ARAMEA Laufzeitenfonds 06/2027 (WKN: A3ETBK) hat eine Laufzeit bis 2027 und investiert in ein breit gestreutes Anleiheportfolio aus Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und Staatsanleihen sowie Papiere staatsnaher Emittenten. Das durchschnittliche Rating der Strategie liegt bei "BBB+". Dabei können auch spannende Nischen wie Nachranganleihen und High-Yield Anleihen (bis zu max. 20% bei Auflage) beigemischt werden. Investitionen in Fremdwährungen und derivative Instrumente sind bei der Strategie dagegen ausgeschlossen. Die zwei Senior Portfoliomanager Andreas Bayer und Sven Pfeil, sowie der Junior Portfoliomanager Jannes Bredehöft, sind gemeinsam für die Laufzeiten-Strategie verantwortlich. Während Andreas Bayer auf eine langjährige Erfahrung in den klassischen Rentenmarktsegmenten wie Staatsanleihen oder Pfandbriefen zurückblicken darf, ist Sven Pfeil, Vorstand und Mitarbeiter der ersten Stunde von ARAMEA Asset Management, der Spezialist für die spannenden Beimischungen wie z.B. Nachranganleihen. "Seit unserer Gründung werden wir bei ARAMEA u.a. für Rentenspezialthemen wie Wandel- oder Nachranganleihen von unseren Kunden am Markt wahrgenommen. In den letzten Jahren haben wir uns aber bewusst breiter aufgestellt. Daher nutzen wir unsere langjährige Expertise aus dem Spezialfondsbereich nun erneut für einen Publikumslaufzeitfonds," erklärt Pfeil. Über die ARAMEA Asset Management AG Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 32-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



