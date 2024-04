Wien (www.fondscheck.de) - Europäische Anleger können erstmals ETFs kaufen, die von US-Starinvestorin Cathie Wood gemanagt werden, so die Experten von "FONDS professionell".Ihre Gesellschaft ARK habe drei Strategien in UCITS-ETFs gepackt, darunter das Flaggschiffprodukt des Hauses.Vergangenen September habe die US-Investmentgesellschaft ARK den europäischen Anbieter Rize ETF übernommen und daraus die Niederlassung ARK Invest Europe geformt. Nun würden die ersten börsengehandelten Fonds nach europäischem UCITS-Standard in den Handel kommen, die unter Federführung von ARK-Gründerin Cathie Wood entwickelt worden seien. ...

