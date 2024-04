Zürich (www.fondscheck.de) - ETFs haben sich in den vergangenen Jahren als wichtige Anlageform etabliert. Doch hat dieser Trend auch Einzug in die Strategien von Privatbanken gehalten, fragt Martin Gautsch, Bereichsleiter Asset Management bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Gautsch erkläre, wieso der Anteil an ETFs in der Vermögensverwaltung gewachsen sei, welche Rolle ETFs in den Kundenportfolios spielen und wie sich aktive und passive Fonds in ihrem Charakter annähern würden. ...

