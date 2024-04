Das Energieunternehmen EnBW und der Immobilien- und Investment-Experte HIH Invest haben den ersten gemeinsamen Schnellladestandort ihrer im vergangenen Jahr geschlossenen Partnerschaft eröffnet - an einem Einkaufszentrum in Ronnenberg. In der Chemnitzer Straße 2 in Ronnenberg, südwestlich von Hannover gelegen, stehen jetzt acht gleichzeitig nutzbare Schnelllademöglichkeiten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung - also vier Ladesäulen ...

