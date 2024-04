Die erste deutsche Stadt hat nun das Aus für E-Scooter erklärt. Verleiher müssen ihre Tretroller aus dem öffentlichen Raum entfernen. Allerdings ist das letzte Wort in diesem Fall noch nicht gesprochen. In Gelsenkirchen wird ab Samstag, dem 20. April, der Verleih von E-Scootern untersagt. Dies gab das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in einer Mitteilung bekannt. Bis zu diesem Datum müssen alle E-Scooter von Verleihunternehmen aus dem öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...