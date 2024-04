DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. April

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-3,1% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-4,1% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 17:30 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Moderiertes Bühnengespräch bei Freier Presse, Chemnitz *** 21:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zur Zukunft des Finanzsystems - EU/S&P, Ratingüberprüfung Griechenland - EU/S&P, Ratingüberprüfung Großbritannien - EU/S&P, Ratingüberprüfung Italien - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington - Kleiner Verfalltag - Verfall von Optionen auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen ===

