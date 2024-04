--- Durchbrechen der 120-Zoll-Grenze in der Projektionswandindustrie

AWOL Vision, ein führender Innovator in der audiovisuellen Technologiebranche, ist stolz, die Markteinführung seines neuesten Produkts bekannt zu geben: die weltweit erste nahtlose 132-Zoll Cinematic ALR Premium Leinwand. Diese bahnbrechende Entwicklung stellt einen bedeutenden Durchbruch in der Projektionsleinwandindustrie dar, da die größte auf dem Markt erhältliche nahtlose ALR-Leinwand bisher auf 120 Zoll beschränkt war. Das nahtlose Design eliminiert Nahtstellen und Farbunterschiede, die das Seherlebnis stören und die visuelle Qualität beeinträchtigen können.

Dieser Leinwand ist 21 größer als ein 120-Zoll- Leinwand und 74 größer als ein 100-Zoll- Leinwand, was für ein noch fesselnderes Seherlebnis sorgt.

Mit einer Spitzenverstärkung von bis zu 0,6 dB sorgt die erhöhte Helligkeit dafür, dass die Betrachter Inhalte mit verbesserter Klarheit erleben und feinere Details erkennen können, wodurch ihre Lieblingsfilme, -spiele und -inhalte wie nie zuvor zum Leben erweckt werden.

Darüber hinaus bietet der Leinwand einen weiten Betrachtungswinkel von 170 Grad. Egal, ob es sich um einen Filmabend oder ein Sportereignis handelt, jeder kann von jedem Platz im Raum aus, die optimale Bildqualität genießen ideal für Meetings und gemeinsame Seherlebnisse.

"AWOL Vision ist stolz auf die Einführung der weltweit größten nahtlosen ALR-Leinwand und die Überwindung des Engpasses in der Projektionsleinwandindustrie", so Steven Shulman, Geschäftsführer von AWOL Vision. "Bei AWOL Vision hat das Feedback unserer Kunden höchste Priorität. Wir haben unseren geschätzten Kunden genau zugehört und eine eindringliche Botschaft vernommen: "Größer ist besser", wenn es um ihr Seherlebnis geht. Deshalb haben wir einen Leinwand entwickelt, der unseren Kunden ein größeres, ultimatives Seherlebnis bietet."

Jetzt können Sie beim Kauf des Flaggschiff-Projektors 3500 Pro von AWOL Vision diese 132 Zoll große nahtlose ALR-Leinwand KOSTENLOS erhalten

AWOL Vision ist bekannt für die Herstellung von Triple-Laser-Projektoren mit extrem kurzer Projektionsentfernung und außergewöhnlicher Leistung. Mit 3500 Lumen und einem Ricoh-Objektiv der Spitzenklasse mit einer Blende von F2.0 können die Projektoren von AWOL Vision mühelos auf eine riesige 150-Zoll-Wand projizieren und so ein fesselndes und mitreißendes Seherlebnis schaffen.

AWOL Vision, mit Hauptsitz in den USA, hat in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten und damit seine Position als führendes Unternehmen in der audiovisuellen Technologiebranche gefestigt.

