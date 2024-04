FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1750 (1830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2170 (2030) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VINACAPITAL VIETNAM TARGET TO 550 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES JD WETHERSPOON WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 875 PENCE - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 360 (320) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1096 (1092) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 530 (495) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS DS SMITH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 415 (385) PENCE - NUMIS CUTS MAN GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (315) PENCE - PEEL HUNT STARTS BARCLAYS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 245 PENCE - PEEL HUNT STARTS LLOYDS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 55 PENCE - PEEL HUNT STARTS NATWEST WITH 'BUY' - PRICE TARGET 330 PENCE - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 615 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1950 (1650) PENCE - 'NEUTRAL'



