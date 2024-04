Unterföhring (ots) -- Das "Match of the Week" FC Fulham gegen FC Liverpool am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein - Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert- Die Partie zusätzlich in UHD/HDR (https://www.sky.de/uhd-187698)- FC Arsenal bei den Wolverhampton Wanderers am Samstagabend ab 20:20 Uhr auf Sky Sport Premier League- Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle sieben Spiele des 34. Spieltags der Premier League live- Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live - nur auf Sky Sport- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live auf Sky (http://sky.de/) oder WOW (https://www.wowtv.de/)Unterföhring, 19. April 2024 - Ernüchterung macht sich bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool breit. Die Reds fliegen trotz eines 1:0-Sieges über Atalanta Bergamo aus der Europa League und kassieren einen weiteren Dämpfer im Saisonendspurt. In der Liga verlor man zuvor überraschend gegen Oliver Glasners Crystal Palace, nachdem man bereits gegen Erzrivale Manchester United Punkte ließ und nicht über ein Unentschieden hinauskam.Ähnliches Schicksal erlitt der FC Arsenal, der unter der Woche gegen den FC Bayern in der Champions League den Kürzeren zog und in der Premier League vor heimischer Kulisse Aston Villa unterlag.Lachender Dritter sind - zumindest in der Liga - Manchester City und Pep Guardiola, die zwar gegen Real Madrid ebenfalls aus der Champions League flogen, immerhin jedoch ihre Pflichtaufgabe gegen Luton Town erfüllten.Während die Cityzens am Wochenende im FA Cup ranmüssen, versuchen die Gunners am Samstagabend bei den Wolverhampton Wanderers zurück in die Spur zu kommen. Kommentator Toni Tomic stimmt die Zuschauer ab 20:20 Uhr auf die Partie ein.Tags darauf begrüßt Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein ab 17:00 Uhr die Zuschauer zum "Match of the Week" FC Fulham gegen FC Liverpool. Die Partie im Craven Cottage können Sky Q Kunden zusätzlich in UHD genießen.Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle sieben Spiele des 34. Spieltags der Premier League live. U. a. trifft der FC Everton am Sonntagnachmittag ab 14:20 Uhr auf Nottingham Forest.Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in DeutschlandSky Deutschland bleibt auch zukünftig das Zuhause der Premier League in Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-sport-paket-169407) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Premier League live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der 34. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:15:50 Uhr: Luton Town - FC Brentford live auf Sky Sport live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Sheffield United - FC Burnley live auf Sky Sport Mix20:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14:20 Uhr: FC Everton - Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Aston Villa - AFC Bournemouth live auf Sky Sport 515:50 Uhr: Crystal Palace - West Ham United live auf Sky Sport 617:00 Uhr: "Match of the week" FC Fulham - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.