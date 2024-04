Wiesbaden (ots) -In der Schlichtungsverhandlung zwischen dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes gemeinsam mit dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hat Schlichter Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts a.D., folgenden Schiedsspruch vorgelegt:- Laufzeit 01.05.2024 bis 31.03.2026- Wiedereingliederung der Lohngruppen 1 und 2 in die Lohntarifverträge- Erhöhung der Tariflöhne und -Gehälter ab 01.05.2024 um 250 Euro und ab 01.04.2025 im Tarifgebiet West um 4,15 Prozent und im Tarifgebiet Ost um 4,95 Prozent- Die Ausbildungsvergütungen der gewerblichen und kaufmännisch/technischen Auszubildenden werden im 1. Ausbildungsjahr ab dem 01.05.2024 bundeseinheitlich auf 1.080 EUR angepasst. Für die darauffolgenden Ausbildungsjahre sind weitere Erhöhungen vorgesehen.Über den Schiedsspruch wird nun in den Mitgliedsverbänden der Arbeitgeber-Tarifgemeinschaft bis zum 3. Mai 2024 abgestimmt.Pressekontakt:Iris Rabe, Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.,Kronenstraße 55-58, 10117 BerlinTelefon 030 20314-408, presse@zdb.de, www.zdb.deBritta Frischemeyer, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.,Kurfürstenstraße 129, 10758 BerlinTelefon 030 21286-229, britta.frischemeyer@bauindustrie.de, www.bauindustrie.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/5761445