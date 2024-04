Chart des Tages SP500 (19.04.2024)

Der SP500 - US500 steht vor Herausforderungen. Die Futures auf den beliebten S&P500-Index setzen ihren Rückgang in der dritten Woche in Folge fort und handeln derzeit um den exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt. Dieses Niveau könnte sich als wichtige Unterstützung erweisen, von der abhängt, ob sich die Bullen erholen können oder ob eine tiefere Korrektur bevorsteht. Mit dem aktuellen Schlusskurs der gestrigen Sitzung ist der wichtigste Index der Welt um 5 - von seinen Allzeithochs zurückgegangen. Betrachtet man jedoch die aktuellen Futures-Preise, so würden die heutigen Rückgänge diesen Wert eher auf 6 - bringen.

Heute ist die Marktschwäche in erster Linie auf den bewaffneten Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen, wo Israel auf die jüngsten Raketenangriffe des Irans energisch reagierte. Der zweite Faktor, der zur Marktschwäche beitrug, war die Reaktion auf die Quartalsergebnisse von Netflix. Die Aktie des Unternehmens verlor nach Börsenschluss 4 - weil die Unternehmensleitung plant, ab 2025 keine Daten mehr über das Wachstum der Neuabonnements offenzulegen. Dies hat das Unternehmen trotz seiner guten Finanzergebnisse unter Druck gesetzt....

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.