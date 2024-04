Köln (ots) -Premiere! Wenn im Spätsommer wieder regelmäßig die Frage gestellt wird - "Möchtest du diese Rose annehmen?" - kämpfen erstmals nicht nur Männer um das Herz einer Single-Dame. Denn mit Stella Stegmann verteilt zum ersten Mal in der deutschen Geschichte von "Die Bachelorette" eine bisexuelle Frau die heißbegehrten Rosen. Im wunderschönen Thailand begeben sich 20 Rosenanwärter:innen und Stella auf die wohl besonderste Liebesreise ihres Lebens.Seit knapp einem Jahr ist die gebürtige Frankfurterin mit Wohnsitz in München Single und jetzt bereit, den Rosenkampf aufs nächste Level zu bringen. Als Bachelorette möchte sich die 26-Jährige nun endlich wieder verlieben und jemanden finden, mit dem sie ihr Leben teilen kann. "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", so das Playmate des Jahres 2020.Und wie sehr freut sie sich darüber, dass sie die neue Bachelorette ist? "Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein", so die Content Creatorin. Beim Dating beider Geschlechter sieht sie auf jeden Fall Unterschiede: "Es ist schon etwas anderes, eine Frau oder einen Mann zu daten. Mit Frauen bonde ich auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein."Die Bachelorette auf einen Blick:NAME: Stella Tiana StegmannGEBURTSTAG: 09.08.1997GEBURTSORT: Frankfurt am MainWOHNORT: MünchenGESCHWISTER: ein drei Jahre älterer BruderBERUF: Model und Content CreatorinSINGLE SEIT: Sommer 2023HOBBIES: Pole Dance, Skat, Zumba-Trainerin, Reisen, Klavier spielen, Fotografie, Kochen, Latte ArtMUSIKGESCHMACK: Electronic DancemusicLIEBLINGSFILM: alle "Harry Potter"-FilmeLEBENSMOTTO: "Starte jeden Tag mit einem Lächeln!"INSTAGRAM: stella_tianaBEKANNT AUS: "Too Hot to Handle"LIEBE IN 3 WORTEN: Freundschaft, Leidenschaft und UnterstützungWeitere Infos und Videos rund um Stella Stegmann und "Die Bachelorette" finden die Zuschauer:innen wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account (bachelor.rtl) und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Die Bachelorette".Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt, Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deLarissa Maly, Junior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5761480