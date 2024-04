München (ots) -Unterföhring, 19. April 2024. Zauberhafte Stimmen, zauberhafter Werbepartner: Während die jungen Talente in der aktuellen "The Voice Kids"-Staffel alles geben, um die Coaches von sich zu überzeugen, ist auch Disneyland Paris® mit an Bord und nutzt die vielfältigen Werbemöglichkeiten in der SAT.1-Musikshow für sich. Als digitaler Programm- und Trailer-Sponsor sowie mit mehreren Product Placements und Native Ads auf der SAT.1-Website im "The Voice Kids"-Umfeld macht das Themenpark-Resort über die Staffel hinweg immer wieder auf sich aufmerksam und nimmt die Zuschauer:innen dabei regelmäßig mit in die zauberhaften Welten von Disney®.Seven.One AdFactory-Geschäftsführer Tom Schwarz, verantwortlich für die Kreativvermarktung: "Seit nunmehr zwölf Staffeln verzaubert 'The Voice Kids' die ganze Familie und bietet Marken ein ideales und hochwertiges Werbeumfeld. Auch Disneyland Paris zieht Jung und Alt seit Generationen in den Bann und passt damit optimal zu unserer Musikshow. Mit unserer übergreifenden Kampagne setzen wir unseren Werbekunden aktuell sowohl im TV als auch auf Joyn über die gesamte Staffel hinweg immer wieder aufmerksamkeitsstark in Szene - und sorgen nebenbei für jede Menge unvergessliche Momente."So lösen die VoiceKids beispielsweise gerade den diesjährigen Talentpreis ein und verbringen ein magisches Wochenende mit ihren Familien in Disneyland Paris. Angekündigt wurde dies bereits in Folge 2 von Micky und Minnie in Berlin, die die Talente persönlich überrascht und zu sich in die beiden Disney Parks nach Paris eingeladen hatten. Und auch in der diesjährigen Final-Show dürfen die Talente und Zuschauer:innen auf große Disney Momente gespannt sein.Isabelle Willemsens, Country Director Northern Europe Disney Parks & Resorts bei The Walt Disney Company: "Mit 'The Voice Kids' haben wir für Disneyland Paris ein ideales Umfeld gefunden, um unser Resort in den Frühlingsmonaten noch stärker sichtbar werden zu lassen. Die gemeinsamen Momente, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Familien in den Disney Parks erlebt haben, sprechen für sich. Wir freuen uns sehr, diesen Zauber mit Zuschauerinnen und Zuschauern dann teilen zu können, wenn sie Familienzeit vor dem Fernseher verbringen. Mit Placements und als Digitalsponsor nutzen wir so die Synergien mit der Sendung, um Sichtbarkeit, Reichweite und digital affine Zielgruppen zu erreichen."Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter www.presse.seven.onePressekontakt:Kristina SchreiberPR ManagerinCorporate & Business CommunicationsMobile: + 491511 898 7012E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneSeven.One Entertainment GroupMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/5761512