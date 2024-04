Die österreichische Kontron AG ist ein führender Spezialist für intelligente IoT-Lösungen, die beispielsweise in kritischen Infrastrukturen wie Hochgeschwindigkeitszügen, Stromnetzen, Flugzeugen oder sonstigen Fahrzeugen eingesetzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von intelligenten Wallboxen über Schweißroboter bis hin Anwendungen in der Medizintechnik, beispielsweise im Bereich Roboterchirurgie. Am Angebotsspektrum wird deutlich, dass Kontron mit der intelligenten Software ...

Den vollständigen Artikel lesen ...