Berlin - Die SPD verliert wieder leicht in der Wählergunst. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für den "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" hervor. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Kanzlerpartei demnach in dieser Woche auf 15 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Stärkste Kraft bleibt in der Umfrage mit großem Abstand die Union, die in dieser Woche auf 30 Prozent (+/-0) kommt.



Auch die Grünen (13 Prozent) und die FDP (fünf Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die AfD liegt weiterhin bei 18 Prozent. Die Linke kann einen Punkt zulegen, liegt mit vier Prozent aber weiterhin unter der Fünf-Prozent-Marke. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht kann sich um einen Punkt verbessern und kommt in dieser Woche auf sieben Prozent. Die sonstigen Parteien könnten acht Prozent (-1) der Stimmen auf sich vereinen.



Für die Umfrage wurden 1.204 Personen im Zeitraum vom 15. bis zum 19. April befragt.

