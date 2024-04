Berlin/Hamburg - Der Luftangriff des Irans auf Israel hat die Diskussion über das umstrittene Islamische Zentrum in Hamburg neu angefacht. Die Forderungen, das Zentrum zu schließen, werden lauter.



Der Grünen-Außenpolitiker Max Lucks, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, nahm am Sonntag im "Bericht aus Berlin" Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) persönlich in die Pflicht: "Mein Appell an Frau Faeser ist völlig klar. Das Islamische Zentrum in Hamburg ist ein verlängerter Arm des Mullah-Regimes aus dem Iran, und es muss jetzt alles dafür getan werden, dass dieser verlängerte Arm des Regimes geschlossen wird."



Das Islamische Zentrum in Hamburg ist seit Jahren im Visier des Verfassungsschutzes. Es besteht der Verdacht, dass von dort aus die in Deutschland verbotene Hisbollah unterstützt wird.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken