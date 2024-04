In der faszinierenden Welt der künstlichen Intelligenz hat das Unternehmen Lakera mit seinem Projekt, dem Webgame "Gandalf", eine ganz neue Herausforderung geschaffen. [Aus dem Archiv] Gandalf ist eine der wichtigsten Figuren in der "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Wie ein alter, weiser Zauberer nun mal so ist, gilt er als jähzornig und schwer zu knacken. Kein Wunder, dass Lakera, ein KI-Sicherheitsunternehmen, das sich mit den Herausforderungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...