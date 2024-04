COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Bürokratieabbau:

"Als zu bürokratisch wird immer nur das empfunden, was einem selbst nicht gefällt oder zu viel Mühe kostet. Trotzdem ist an den Beschwerden über die überbordende Bürokratie wahrhaftig einiges dran. Wenn sie nicht von Zeit zu Zeit zurückgeschnitten wird, wuchert sie immer weiter und mit zunehmender Geschwindigkeit. Das nun in Angriff genommene Bürokratieabbaugesetz ist dabei nur ein zaghafter Anfang. In Erinnerung wird wohl nur noch bleiben, dass man im Hotel keinen Fragebogen mehr ausfüllen muss. Das ist zu wenig. Lautete die Goldene Regel früher, dass für jede neue bürokratische Regel eine alte gestrichen werden müsse, funktioniert das heutzutage nicht mehr wegen der Europäischen Union, die ebenfalls unentwegt neue Auflagen produziert. Die neue Regel müsste deshalb heißen: Für jede neue (nationale) Auflage müssen zwei raus."/DP/jha