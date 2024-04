Zeit zum Geldverdienen! Produktion startet und wird kontinuierlich ausgebaut! Goldene Zeiten für Investoren!

jedes Jahr in der ersten Märzwoche strömen Investoren, Analysten, Führungskräfte aus dem Bergbau, Schürfer, Geologen, Regierungsbeamte und Studenten aus 135 Ländern in das Metro Toronto Convention Centre in Kanada, um an der weltweit größten Bergbaukonferenz teilzunehmen.

Die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) ist die weltweit wichtigste Veranstaltung im Bereich Mineralexploration und Bergbau, auf der vier Tage lang rund um die Uhr Kontakte geknüpft werden können und an der das Who is Who der Bergbaubranche teilnimmt.

Natürlich waren auch wir für Sie vor Ort, um Ihnen mit unseren CEO-Interviews exklusive und erstklassige Informationen liefern zu können!

Erstes Uran aus US-Produktion schon dieses Jahr!

Uranium Energy verfügt über ein großes Portfolio an Uranprojekten, vor allem in Nordamerika. Das Unternehmen plant, die Produktion in der Aufbereitungsanlage Irigaray in Wyoming im August aufzunehmen. Bei den derzeitigen Uranpreisen würde UEC eine sehr gute Gewinnspanne erzielen und verfügt über ein deutlich größeres Produktionspotenzial in Texas.

In der ferneren Zukunft sollen weitere Projekte entwickelt werden. Insgesamt ist Scott Melbye sehr positiv für Uran gestimmt, da das Angebotsdefizit noch viele Jahre anhalten wird und die Preise daher tendenziell steigen werden.

Uranium Energie Corp: Uranmarkt-Update und Gesamtproduktionspotenzial in der Zukunft

Quelle: KWN

Interview mit Executive Vice President Scott Melbye:

Fazit:

Die Fundamentaldaten des Uranmarktes sind die besten, die die Branche je gesehen hat, und verschiedene Angebotsschocks haben die Hausse beschleunigt, wobei die Preise zuletzt die Marke von 100 Dollar pro Pfund überschritten haben. Vor diesem spannenden Hintergrund ist die Wiederaufnahme der Produktion in Wyoming ein riesiger Meilenstein!

Da die Strategie von UEC darin besteht, zu 100 % ungesichert zu bleiben, wird das nun produzierte Uran zum vorherrschenden Spotmarktpreis verkauft. Das bietet gegenüber der Konkurrenz einen riesigen Margen-Vorteil!

Die Zeit ist reif für UEC. Seien Sie noch schnell dabei bevor die nächste Kursrallye startet.

