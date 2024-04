Konvi, Europas führende Plattform für Teilinvestitionen in Luxusgüter, hat die führenden alternativen Investmentplattformen Diversified und Fractible übernommen und damit seine globale Nutzerbasis auf 50.000 aktive Nutzer erweitert.

Im vergangenen Jahr kam es zu einer erheblichen Konsolidierung im europäischen Bereich der Teilinvestitionen, da Makler mit Compliance-Kosten und Komplexität zu kämpfen haben. Konvi, Europas führende Plattform für Teilinvestitionen, plant in naher Zukunft weitere Übernahmen, um seine marktführende Position zu stärken, seinen Kundenstamm zu vergrößern und sein Angebot zu erweitern.

??Diversified und Fractible sind führende Investitionsplattformen für Luxusanlagen in Frankreich, einem wichtigen Markt für Konvi. In Frankreich werden mehr Luxusgüter gekauft als in jedem anderen Land, wobei ein erheblicher Teil der französischen Wirtschaft auf Luxusgütern basiert und Aktien wie LVMH und Hermès integrale Bestandteile des berühmten CAC-40-Index des Landes sind. Alle aktuellen Investitionen in Diversified und Fractible werden im April automatisch auf die Konvi-App übertragen.

Investitionen in Luxusgüter wie erlesene Weine, Whiskys, Uhren und Oldtimer lagen für die meisten Menschen lange Zeit außerhalb ihrer Möglichkeiten. Hohe Vorlaufkosten, geringe Verfügbarkeit und undurchsichtige private Märkte mit hohen Gebühren hatten zur Folge, dass in der Vergangenheit nur die fortgeschrittensten Anleger und wohlhabendsten Privatpersonen von diesen Chancen profitieren konnten.

Konvi ist die erste europaweite Plattform für Teilinvestitionen, die es Privatanlegern ermöglicht, ihre Portfolios durch Teilinvestitionen in Luxusgüter zu diversifizieren. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenexperten mit langjähriger Erfahrung stellt Konvi sicher, dass die Investitionsmöglichkeiten auf seiner Plattform sorgfältig kuratiert und für jedermann zugänglich sind.

Eran Peer, Mitbegründer und CEO, kommentierte: "Die Übernahme von Diversified und Fractible, beides führende Luxus-Investmentplattformen in Frankreich, ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Position von Konvi als europäischer Marktführer. Nutzer dieser beiden Plattformen haben nun Zugang zu unserer Plattform, die ihnen noch exklusivere Investitionsmöglichkeiten bietet, darunter Oldtimer, Kunst, Wein und edle Uhren. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Luxusgütern durch Teilinvestitionen zu demokratisieren, und wir werden unsere proaktive Wachstumsstrategie fortsetzen, um Privatanlegern auf der ganzen Welt hochinteressante neue Möglichkeiten auf dem Luxusmarkt zu bieten."

Konvi hat kürzlich seine neueste Banksy-Kunstinvestition mit einem der führenden Kuratoren für Banksy-Kunstwerke, TGB Contemporary, unternommen. Die Partnerschaft ermöglicht Nutzern den Zugang zu Werken, die normalerweise erhebliches Kapital erfordern würden, sowie zu einem umfangreichen Netzwerk von Sammlern und Auktionshäusern, um die Werke erwerben zu können und an ihrer Wertsteigerung teilzuhaben. Durch die Partnerschaft von Konvi können Nutzer ein Werk mit dieser Investitionsart ab 250 besitzen.

Konvi ist eine bahnbrechende Online-Plattform für Teilinvestitionen und dient der Demokratisierung des Zugangs zu alternativen Investitionen, darunter handkuratierte Kunst, erlesene Weine, Oldtimer und mehr. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und innovativen Strategien ermöglicht Konvi Einzelpersonen, diversifizierte Portfolios aufzubauen und ihre finanziellen Ziele ab einer Investition von 250 zu erreichen.

