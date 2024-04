Tel Aviv - Der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Aharon Haliwa, tritt zurück. Er habe in Abstimmung mit dem Chef des Generalstabs darum gebeten, sein Amt niederzulegen, nachdem er als Leiter des Nachrichtendienstes die Verantwortung für die Ereignisse vom 7. Oktober übernommen habe, teilte die israelische Armee am Montag mit.



In Abstimmung mit dem Generalstabschef und mit Zustimmung des Verteidigungsministers sei beschlossen worden, dass Haliwa seinen Posten aufgeben und aus den IDF ausscheiden werde, sobald sein Nachfolger in einem geordneten und sachgemäßen Verfahren ernannt worden sei.



Haliwa war seit 2021 Leiter des Geheimdienstes. Zehn Tage nach dem Terrorangriff am 7. Oktober hatte er bereits die Verantwortung dafür unternommen, dass es nicht gelungen war, vor dem Überraschungsangriff auf Israel zu warnen.

