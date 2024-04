München (ots) -enosix, Inc., der führende Technologieanbieter von vorkonfigurierten Echtzeit-basierten SAP-Prozessintegration-Lösungen, eröffnet am 25. April seine EMEA-Zentrale in München. Dieser strategische Schritt ermöglicht deutschen und europäischen Unternehmen den Zugang zu SAP-Daten und Geschäftsprozessen in Echtzeit über unternehmenskritische Systeme hinweg, um weltweit bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.München ist für enosix ein entscheidender Standort, um sowohl Kunden als auch Front-End-Partnern lokalen Support bereitzustellen. Der Start fällt mit der Salesforce World Tour am 25. April zusammen, wo enosix die neue Marke und die deutsche Niederlassung offiziell vorstellt. Hier steht die Erschließung des vollen Potenzials von SAP-Prozessen, die eine Echtzeit-Integration ermöglicht und so Front-End-Plattformen wie Mulesoft, ServiceNow und Salesforce optimiert, im Fokus.Wer ist enosix?Als einzige Lösung, die SAP-Daten vollständig in Echtzeit zur Verfügung stellt, bietet enosix Zugang zu wertvollen Daten und Prozessen in verschiedensten Bereichen wie Fertigung, Energie und Versorgung, Life Sciences sowie im Einzelhandel und darüber hinaus. Deutschland verfügt über eine robuste Produktions- und Industriebasis, die vornehmlich auf SAP-Systemen aufbaut. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, treibt Deutschland aktiv die digitale Transformation voran. Dazu gehört auch die Modernisierung von Legacy-Systemen, um den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Gleichzeitig eröffnet es die Nutzung von Datenanalysen für fundiertere Entscheidungsfindungen und verbesserte digitale Erlebnisse.Die Eröffnung der enosix EMEA-Zentrale in München am 25. April ist ein bedeutender Meilenstein in dem Bestreben, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern sowie transformative Nutzererfahrungen zu fördern. Mit der erweiterten Präsenz in der EMEA-Region und der vollständigen Integration von SAP-Prozessen ist enosix nun in der Lage, auch lokalen Unternehmen, die global aufgestellt sind, noch nicht erreichtes Leistungspotential zu eröffnen.Deutsche Unternehmen wechseln von One-Stop-Lösungen zu maßgeschneiderten StrategienMit einer hohen Konzentration von SAP-Kunden auf dem deutschen Markt, kommt der Start von enosix zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem globale Unternehmen ihre digitalen Transformationsmodelle neu bewerten und von ECC auf S/4HANA migrieren. enosix ermöglicht diesen Unternehmen nun, parallel zur Migration, ihre Unternehmensprozesse durch eine präzise SAP-Prozessintegration in Echtzeit zu optimieren und hebt sich damit von den auf dem deutschen Markt vorherrschenden One-Stop-Tools ab. Indem enosix Kunden Wahlmöglichkeiten und Flexibilität ermöglicht, versetzt enosix sie in die Lage, erfolgreiche Best-of-Breed-Strategien zu entwickeln und Lösungen auf ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. In Anbetracht der vorherrschenden makroökonomischen Situation ist es für deutsche Unternehmen unabdingbar, auf Lösungen zu setzen, die Prozesse rationalisieren, fehlerfrei sind und Wachstum fördern."Im aktuellen Marktumfeld ist es für deutsche Unternehmen entscheidend, die digitale Transformation zu nutzen und ihre Chancen auf transformatives Wachstum zu fördern. Wir können hier den Status quo durchbrechen, indem wir optimale Lösungen anbieten, die für unsere Kunden in den Bereichen Umsatzgenerierung, Kosten-/Margen- sowie Humankapital-Optimierung deutliche Effekte erzielen. Die Nutzung von Daten und Geschäftsprozessen in Echtzeit ist wichtiger denn je, insbesondere mit der zunehmenden Integration von KI und der wachsenden Bedeutung einer personalisierten Nutzererfahrung", sagt Gerald Schlechter, Gründer und CSO von enosix. "München dient als Mittelpunkt für unsere EMEA-Aktivitäten und um eine engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie Partnern in Deutschland und Europa zu fördern."enosix konnte im vergangenen Jahr ein erhebliches Wachstum verzeichnen, wobei fast die Hälfte des EMEA-Geschäfts in Deutschland angesiedelt ist. Durch die nahtlose Zusammenführung der SAP-Integrationsexpertise von enosix mit führenden Front-End-Plattformen in jeder Branche unterstützt enosix Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben und ihr volles Wachstumspotenzial auszuschöpfen.PressekontakteKontakt bei enosix:Melanie Strassermelanie.strasser@enosix.comMobil: +49 160 94800597Agenturkontakt:Tobias RumppenosixGermany@zenogroup.comMobil: +49 (0)162 4673890Original-Content von: enosix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167981/5762630