Brühl (ots) -Große Freude im Phantasialand: Der Themenpark in Brühl wurde als beliebtester Freizeitpark Deutschlands ausgezeichnet! Das renommierte Online-Reiseportal kurz-mal-weg.de hat 92 Freizeitparks in Deutschland auf Basis ihrer Social-Media-Beliebtheit gerankt. Dabei wurden die Follower-Anzahl auf Instagram und Facebook sowie das Suchvolumen auf den Plattformen YouTube und TikTok berücksichtigt.Das Phantasialand erzielte insgesamt 366 von maximal 368 Punkten und belegt damit einen beeindruckenden ersten Platz im Ranking. Auch in den Auswertungen des Suchvolumens auf YouTube und TikTok erreichte das Phantasialand mit jeweils mehr als 500.000 Suchanfragen den ersten Platz. Diese Ergebnisse und die Auszeichnung als beliebtester Freizeitpark Deutschlands sorgen für ganz besondere Freude im Phantasialand: Denn das Ranking belegt auf eindrückliche Weise, welch außergewöhnlich starkes Interesse und welch große Begeisterung die Social Media-Nutzer für das Phantasialand haben.Das Phantasialand ist beeindruckt und dankbar für diese positive Resonanz in den sozialen Medien. Diese ungefilterten und authentischen Einblicke zeigen, wie sehr die Gäste die immersiven Welten und einzigartigen Erlebnisse im Phantasialand genießen und schätzen. Die Auszeichnung als beliebtester Freizeitpark Deutschlands ist daher für das Phantasialand eine wundervolle Bestätigung und ein wertvolles Kompliment seiner Gäste - und von denen, die es noch werden möchten.Pressekontakt:Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KGBerggeiststraße 31-4150321 BrühlPressekontakt: Christina Herrmann+49 02232 36-156 / presse@phantasialand.deInformationen und Tickets: +49 02232 36-600 und www.phantasialand.deOriginal-Content von: Phantasialand Brühl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43173/5762656