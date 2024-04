FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.04.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 650 (739) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 775 (790) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 170 (280) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BYTES TECHNOLOGY TO 'BUY' - PRICE TARGET 625 PENCE - HSBC RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3525 (3015) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1960 (1540) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1710 (1810) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES B&M TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 525 (380) PENCE - JEFFERIES RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' - PRICE TARGET 310 PENCE - JEFFERIES RAISES NEXT TO 'BUY' - PRICE TARGET 10300 PENCE - JEFFERIES RAISES SAINSBURY TO 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (45) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 330 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES HSBC TO 'MARKET PERFORM' - PRICE TARGET 730 PENCE - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 65 (85) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 580 (540) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 530 (470) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5850 (5500) PENCE - 'NEUTRAL'



