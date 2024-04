Hamburg/Chorin (ots) -Auf Einladung der IHK Ostbrandenburg und HWK Frankfurt/Oder nahm die Deutsche Unternehmerbörse (DUB.de) an einer wichtigen Veranstaltung im Kloster Chorin teil, die sich den wichtigen Aspekten der Unternehmensnachfolge widmete. Diese Zusammenkunft verdeutlicht, dass digitale Plattformen und persönlicher Kontakt Hand in Hand gehen können, um Unternehmern umfassende Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge zu bieten."Die direkte Interaktion mit Unternehmern ergänzt die digitalen Möglichkeiten unserer Plattform ideal," sagte Ayse Mese, Geschäftsführerin der DUB. "Veranstaltungen wie diese sind essenziell, um die realen Bedürfnisse und Herausforderungen der Unternehmer zu verstehen und darauf einzugehen.""Unser Ansatz kombiniert digitale Innovationen mit persönlichen Beratungen, um die Unternehmensnachfolge zu vereinfachen und zu optimieren," ergänzte Mese. "Gemeinsame Veranstaltungen mit den IHKs und HWKs erlauben uns, umfassende Unterstützung zu bieten, die über digitale Services hinausgeht und echte, wertvolle menschliche Interaktionen einschließt."Die Deutsche Unternehmerbörse plant, ihre Präsenz bei ähnlichen Veranstaltungen zu verstärken, um weiterhin engen Kontakt zu ihrer Zielgruppe zu halten und ihre Plattform stetig an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.Über die Deutsche Unternehmerbörse:Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de, seit 2011 aktiv, ist die reichweitenstärkste, unabhängige Onlineplattform für Unternehmenstransaktionen in Europa. Mit einer ambitionierten Community von 80.000 registrierten Nutzern und jährlich über 3.500 Inseraten aus diversen Branchen, bringt DUB.de Unternehmensverkäufer und Nachfolge-Interessierten zusammen.Pressekontakt:Deutsche Unternehmerbörse DUB.deSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: news@dub.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102491/5762714