Rankweil (ots) -Kaum Zeit, ständig unterwegs und der Traum von der Sommerfigur scheint in weiter Ferne? Viele Unternehmer und vielbeschäftigte Menschen kennen das Problem: Zwischen Meetings, Geschäftsreisen und späten Arbeitsstunden bleibt wenig Raum für regelmäßiges Training oder ausgewogene Ernährung. Der Griff zu Fast Food und das Auslassen von Workouts werden schnell zur Gewohnheit, während die Waage unbequeme Wahrheiten verrät."Abnehmen und fit bleiben, auch mit einem vollen Terminkalender, ist absolut machbar. Es geht nicht um Verzicht oder stundenlange Workouts. Vielmehr sind es kleine, aber gezielte Veränderungen im Alltag, die langfristig den Unterschied machen", sagt Simon Mathis. Er ist Fitnesscoach und Ernährungsexperte und unterstützt speziell vielbeschäftigte Unternehmer und Berufstätige. Nachfolgend verrät er Ihnen 5 Tipps, wie man ohne Verzicht die Traumfigur erreicht und hält.Tipp 1: Auf dauerhafte Veränderungen setzenDas Wunschgewicht kann nur durch dauerhafte Veränderungen erreicht werden. Wer vorübergehend die Ernährungsgewohnheiten verändert, wird vom gefürchteten Jojo-Effekt heimgesucht, sobald er wieder in frühere Muster verfällt. Deshalb sollte jede Veränderung schon vor der Einführung daraufhin überprüft werden, ob sie ein Leben lang umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund sind Diäten, die komplett auf Kohlenhydrate oder Fett verzichten, wenig sinnvoll, da eine solch drastische Einschränkung zwar für einen absehbaren Zeitraum eingehalten werden kann, nicht aber mehrere Jahrzehnte lang.Tipp 2: Die Kalorienaufnahme reduzierenUm das Abnehmen ranken sich immer noch Mythen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Beispielsweise wird nach wie vor behauptet, man müsse lediglich auf Kohlenhydrate verzichten, um in wenigen Wochen zum Traumgewicht zu kommen. Die Wahrheit ist viel simpler: Jeder Mensch hat einen individuellen Grundbedarf an Energie, die in Kalorien gemessen wird. Nimmt man über den Tag verteilt Lebensmittel mit mehr Kalorien als benötigt zu sich, steigt das Gewicht. Entspricht die Kalorienaufnahme dem Bedarf, hält man sein Gewicht. Liegt die Aufnahme unter dem Bedarf, nimmt man ab. Dabei darf es aber nicht um Verzicht gehen, sondern um das gezielte Einsparen von Kalorien.Tipp 3: Den Fokus auf Ernährung richtenDas Ziel ist also, die Kalorienaufnahme zu reduzieren und dabei auf Veränderungen zu setzen, die nicht als Einschränkung empfunden werden, damit sie dauerhaft zur Gewohnheit werden. Sport und zusätzliche Bewegung können diesen Prozess unterstützen, weil sich dadurch der Energiebedarf erhöht. Der Fokus sollte jedoch immer auf einer ausgewogenen Kalorienaufnahme über die Ernährung liegen. Wer hier veränderte Gewohnheiten findet, die sich problemlos in den Alltag integrieren lassen, muss im Grunde genommen keinen zusätzlichen Sport machen, um abzunehmen.Tipp 4: Gesündere Alternativen findenWie können solche veränderten Gewohnheiten aussehen? Am besten funktioniert es, Lebensmittel durch andere zu ersetzen, die nicht als Einschränkung empfunden werden. Kartoffeln haben beispielsweise einen geringeren Kaloriengehalt als Reis, Tomatensauce ist besser für die Figur als Pesto und gegrilltes Filet hat nur halb so viele Kalorien wie Bratwürste. Allgemein sollten die neuen Ernährungsgewohnheiten die "4-S-Regel" erfüllen: Sie sollten schmecken, sättigen, simpel umzusetzen und sozialverträglich sein.Tipp 5: Viel Wasser trinkenEine Maßnahme, die sich sofort ohne Vorbereitung durchführen lässt, ist eine gesteigerte Wasseraufnahme. Wer zwei bis drei Liter Wasser pro Tag trinkt, verbrennt dadurch rund hundert Kalorien täglich. In jeder Woche kommen auf diese Weise schon 700 Kalorien zusammen. Zum Vergleich: Um diese Menge an Kalorien im Fitnessstudio zu verbrennen, müssten ungefähr zwei Sporteinheiten zu je 40 Minuten eingeplant werden. An diesem Beispiel wird nochmals besonders deutlich, dass eine Ernährungsumstellung fürs Abnehmen sinnvoller ist als die Erhöhung des Energiebedarfs durch Sport.Über Simon Mathis:Als diplomierter Fitness- und Ernährungstrainer hat Simon Mathis bereits mehr als 600 Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte dabei unterstützt, wieder in die Klamotten von früher zu passen sowie fitter und agiler zu werden. Wenn es um das zeiteffektive und nachhaltige Abnehmen geht, ist er ein absoluter Experte.