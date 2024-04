Mainz (ots) -Die ARCenergie GmbH, ein führendes Generalplanungsbüro mit Sitz in Mainz, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders in den Bereichen Schallschutz, Energieberatung und Wärmeschutzplanung benötigt das Unternehmen Verstärkung. Ebenso gefragt sind Architekten, Ingenieure und Bauzeichner. Neben berufserfahrenen Bewerbern erhalten bei der ARCenergie GmbH auch motivierte Quereinsteiger die Chance, ihre Fähigkeiten einzubringen.Geschäftsinhaber Luca Arenz: "Die Bauwirtschaft ist und bleibt eine tragende Säule der Konjunktur in Deutschland. Für Ingenieurbüros ergibt sich daraus eine unvermindert hohe Auslastung - schließlich ist die Nachfrage nach professioneller Beratung hoch. Genau eine solche Beratung bieten wir unseren Kunden an: Wir planen Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutz für Neubauten und Sanierungen - und decken so alle Bereiche der Generalplanung ab. Außerdem beraten wir bei Fördermittelthemen. Um der wachsenden Nachfrage nach unserer Dienstleistung auch weiterhin gerecht werden zu können, suchen wir nun mehrere neue Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns dazu beitragen möchten, die Immobilien unserer Kunden klimafreundlicher und energieeffizienter zu gestalten."Arbeitnehmer erwartet bei der ARCenergie GmbH ein frisches Arbeitsumfeld, in dem sie an spannenden Projekten mitwirken können - von Dachaufstockungen über Hochhäuser in Großstädten wie Köln, Frankfurt und Düsseldorf bis hin zu Industriebauten. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachkräften verschiedener Fachrichtungen direkt im Haus können technische Fragen schnell und effizient geklärt werden, was kurze Wege und effiziente Teamarbeit ermöglicht. Zudem sammeln Mitarbeiter umfangreiche Baustellenerfahrung, praktische Kenntnisse und technisches Verständnis. In einem dynamischen Umfeld, das von flachen Hierarchien, einem frischen Unternehmensgeist und zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten geprägt ist, können Arbeitnehmer ihr Potenzial voll ausschöpfen. Zudem veranstaltet das Unternehmen regelmäßige Team-Events, um das Teamgefühl zu stärken.Wer bei dem Wort "Ingenieurbüro" an trockene und langweilige Aufgaben denkt, wird bei der ARCenergie GmbH eines Besseren belehrt: Bewerber erwartet ein lebendiges Arbeitsumfeld mit modernster Ausstattung, das zum Arbeiten motiviert und den Ideenaustausch anregt. Außerdem wächst ARCenergy nicht nur bezüglich der Mitarbeiteranzahl, sondern hat auch sein Produktangebot erheblich erweitert: Sie bieten nun auch umfassende Architekturdienstleistungen von der Konzeption bis zur Umsetzung an. Das schließt sowohl die Statik als auch die Planung der technischen Gebäudeausstattung ein, und das für Projekte jeglicher Größenordnung. Auch einen Mangel an Aufträgen müssen Arbeitnehmer nicht befürchten, denn tatsächlich war die Auftragslage der ARCenergie GmbH noch nie besser. Willkommen ist daher jeder Bewerber, der eine Leidenschaft für das Bauen mitbringt, denn durch die unternehmensinterne Schulungsplattform haben auch Quereinsteiger die Möglichkeit, sich in die Welt der Generalplanung einzuarbeiten."Die Vision der ARCenergie GmbH ist es, jedes Bauvorhaben mit einem erfahrenen Planungsteam zu unterstützen, das das Projekt effizient und wirtschaftlich umsetzt. Ganz nach dem Motto 'Mehr Zeit für persönliche Angelegenheiten, weniger Zeit für Unnötiges' möchten wir Bauherren zu optimalen Ergebnissen führen - und zugleich einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem wir bezahlbares und ökologisches Bauen ermöglichen. Wer daher engagiert und motiviert ist, mit uns die Extrameile zu gehen, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben", so Luca Arenz.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://arcenergie.recruitee.com/Pressekontakt:ARCenergie GmbHGeschäftsführer Luca Danilo ArenzAdresse: Mombacher Str. 4, 55122 MainzKontakt: Telefon: 06131 / 62 48 48E-Mail: info@arcenergie.deHRB 51096 beim Amtsgericht MainzPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: ARCenergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160961/5762745