Hamburg (ots) -Die als Medizinprodukt zugelassene App Snorefox ermöglicht ein Risikoscreening auf Schlafapnoe bequem von zuhause aus mit dem eigenen Smartphone. Schnarch- und Atemgeräusche werden über das Mikrofon analysiert. Versicherte der Mobil Krankenkasse erhalten exklusiv kostenlose Lizenzen.Mit der als Medizinprodukt zugelassenen App Snorefox können alle, die an ihrer Schlafgesundheit interessiert sind, bundesweit ab 18 Jahren innerhalb weniger Tage nur mit ihrem Smartphone zuhause herausfinden, ob bei ihnen ein Risiko für Schlafapnoe besteht. Dazu analysiert die App nächtliche Schnarch- und Atemgeräusche. Am nächsten Morgen berichtet Snorefox nicht nur, wie laut und wie lange geschnarcht wurde, sondern auch wie hoch das Risiko für eine gefährliche Schlafapnoe ist. Im Falle eines vorliegenden Risikos kann mit Hilfe der integrierten Ärztesuche ein spezialisierter Schlafmediziner in der Nähe gefunden werden. Ergänzend geben Wissens- und Aufklärungsartikel umfangreiche Informationen. Als erste Krankenkasse stellt die Mobil Krankenkasse ihren Versicherten die Nutzungslizenz zur Verfügung.Schlafapnoe bezeichnet nächtliche Atemaussetzer über mindestens zehn Sekunden. Rund jeder Dritte über 30 Jahren ist davon betroffen. Die Atemaussetzer im Schlaf sind gesundheitsgefährdend, bleiben jedoch häufig unentdeckt: Rund 80% der Betroffenen wissen nichts von ihrem Risiko. Schlafapnoe kann schwere Langzeitschäden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes nach sich ziehen. Ebenso ist das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, deutlich erhöht."Mit Snorefox bieten wir unseren Versicherten eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit an, ihr Schlafapnoe-Risiko zu testen. Wenn wir durch das Angebot einige ansonsten unentdeckt bleibende Krankheitsfälle aufklären können, haben wir unser Ziel erreicht", so Anna Lisa Dieckhoff, Referentin Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse.Versicherte der Mobil Krankenkasse nutzen die App kostenfrei: Schlafapnoe | Snorefox App | Mobil Krankenkasse (bkk-mobiloil.de) (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/krankheiten-und-behandlungen/snorefox-app-bei-schlafapnoe.html)Pressekontakt:Mobil Krankenkasse PressestelleChristian DierksTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/5762954