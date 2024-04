BERLIN (dpa-AFX) - Handwerkspräsident Jörg Dittrich sieht akuten wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf in Deutschland. Dittrich sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag: "Der Impuls, den die Freien Demokraten jetzt gesetzt haben, bringt hoffentlich eine konstruktive Debatte ins Laufen." So, wie es derzeit laufe, dürfe es nicht bleiben. "Der Standort muss massiv gestärkt werden. Deutschland kann mehr und muss sich bewegen. Unsere Betriebe und Beschäftigten erwarten, dass die Bundesregierung entschlossener gegen die viel zu hohe Bürokratie, die hohe Steuern- und Abgabenlast und die sinkende Wettbewerbsfähigkeit vorgeht."

Das FDP-Präsidium hat ein 12-Punkte-Papier mit Forderungen nach Erleichterungen für die Wirtschaft und Einschränkungen beim Sozialstaat beschlossen, das bei den Koalitionspartnern zum Teil massiv in der Kritik steht.