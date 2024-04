NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 107,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,64 Prozent.

Die recht freundliche Stimmung an den Aktienmärkten drückte auf die Nachfrage nach den als sicher geltenden Papieren. Händler verwiesen als Belastung auf die tendenzielle Beruhigung im Nahost-Konflikt. Der Iran will den mutmaßlichen israelischen Gegenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt im Zentraliran nicht verfolgen. "Der Vorfall war ein Ablenkungsmanöver und nicht der Rede wert", sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani.

Ansonsten spielt die Geldpolitik weiterhin eine entscheidende Rolle am Anleihemarkt. Angesichts der hartnäckigen Inflation waren die Zinssenkungserwartungen an die Notenbank Fed zuletzt immer weiter zurückgenommen worden. Aktuell sind an den Märkten für das laufende Jahr noch nicht mal zwei Lockerungen vollständig eingepreist.

Im weiteren Handelsverlauf werden derweil keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet. Auch vonseiten der Fed dürften keine Impulse kommen. Vor der nächsten Zinssitzung in der kommenden Woche gilt die übliche Schweigeperiode von etwa eineinhalb Wochen vor einer anstehenden geldpolitischen Entscheidung.