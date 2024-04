In einem internationalen Projekt sollen einheitliche Standards entstehen, nach denen zum Beispiel ermittelt wird, welche Energiemenge Photovoltaik im Dach eines Elektroautos zur Reichweitenverlängerung beisteuern kann. In einem internationalen Verbund arbeitet der TÜV Rheinland an Teststandards für fahrzeugintegrierte Photovoltaik (englisch: Vehicle integrated PV, VIPV). Konkret geht es bei dem Projekt, das 2022 von der japanischen Universität Miyazaki initiiert wurde, aktuell um in das Autodach integrierte Photovoltaik-Module. Unter anderem werden beim TÜV Prototypen geprüft, die vom japanischen ...

