GENF (dpa-AFX) - Eine der größten Containerreedereien der Welt hat den Bau eines neuen gemeinnützigen Krankenhausschiffes angekündigt. Es solle sechs Operationssäle haben und für die christliche Schweizer Organisation Mercy Ships in Afrika eingesetzt werden, teilte die Reedere Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf am Montag mit. Einen großen Beitrag zu den Baukosten werde die MSC-Stiftung leisten. Angaben zu den Kosten wurden nicht gemacht. Wann der Bau fertig ist, blieb zunächst unklar.

Mercy Ships wurde 1978 gegründet. Die Organisation betreibt nach eigenen Angaben unter anderem die beiden größten zivilen Krankenhausschiffe der Welt. Sie kommen zum Einsatz in Gebieten, wo die medizinische Infrastruktur schlecht ist. An Bord ihrer Schiffe seien mehr als 117 000 Operationen vorgenommen worden, darunter zur Korrektur von Lippen- und Gaumenspalten, orthopädische Eingriffe und Zahn- und Augenoperationen sowie Behandlungen bei schweren Verbrennungen.

Das neue Schiff soll ein Krankenhaus auf zwei Decks umfassen und zusätzlich Raum für die Ausbildung von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften bieten. Spezialistinnen und Spezialisten aus aller Welt leisten für Mercy Ships in der Regel unentgeltlich Einsätze. Ein Schiff verbleibt meist zehn Monate in einem Hafen./oe/DP/ngu