GOLD fällt 2%

?? Gold fällt, weil die Lage im Nahen Osten sich nicht verschlimmert hat?!

Gold und andere Edelmetalle müssen zu Beginn der neuen Handelswoche Einbußen hinnehmen.

GOLD wird um 2% niedriger gehandelt, PLATIN und PALLADIUM fallen um 0,8-0,9%, während SILBER um fast 5% einbricht!

Es gibt keine eindeutigen Gründe für diesen Rückschlag.

Der US-Dollar ist heute im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen weder stark noch schwach. Zwar sind die US-Renditen im Vergleich zum Freitag leicht gestiegen, doch rechtfertigt das Ausmaß dieses Anstiegs nicht das Ausmaß der Rückgänge bei den Edelmetallen.

Es sieht so aus, als sei die Bewegung durch die nachlassende Besorgnis über eine weitere Eskalation im Nahen Osten ausgelöst worden. Die Märkte befürchteten, dass sich die Lage in der Region weiter verschlechtern würde, nachdem sich der Iran und Israel in der vergangenen Woche gegenseitig mit Luftangriffen überzogen hatten. Am Wochenende kam es jedoch nicht zu einer weiteren Eskalation, und das scheint die Edelmetalle nach unten zu ziehen. Der heutige Rückgang des Ölpreises, bei dem Brent (OIL) um über 2 - fiel, sowie die relativ schwache Performance der Safe-Haven-Währungen (CHF und JPY) unterstützen diese Ansicht ebenfalls.

Ein Blick auf das GOLD-Chart ...