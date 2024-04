Die Serie-A-Finanzierung dient dazu, die klinische Entwicklung des Hauptprodukts RLS-1496 in diesem Jahr in Phase-1-Studien bei chronischer atopischer Dermatitis und chronischer Psoriasis voranzutreiben.

Rubedo Life Sciences, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung erstklassiger Therapien gegen alternde Zellen spezialisiert hat, die zu altersbedingten Krankheiten führen, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Khosla Ventures und Ahren Innovation Capital geleitet und wurde von Hevolution, R42, Modi Ventures, Cerigo Investments, Shanda Group, Refactor Capital, LongeVC, Italian Angels for Growth (IAG) und anderen Investoren unterstützt.

Die Finanzierung wird dazu verwendet, den Hauptkandidaten RLS-1496 zur Behandlung von chronischer atopischer Dermatitis und chronischer Schuppenflechte voranzutreiben, der in Phase-1-Studien eintreten wird. Außerdem entwickelt Rubedo weitere Therapien, die selektiv auf alternde Zellen bei Lungenkrankheiten mit erheblichem medizinischem Bedarf abzielen, wie zum Beispiel bei der idiopathischen Lungenfibrose (IPF), wobei ein Programm im vergangenen Jahr eine umfangreiche CIRM-Förderung erhalten hat.

"Wir freuen uns sehr, dass wir dieses hochkarätige Konsortium unter der Leitung von Khosla Ventures und Ahren Innovation Capital für uns gewinnen konnten. Dank dieser bedeutenden Finanzspritze können wir unseren ersten klinischen Kandidaten in Studien am Menschen testen", so Marco Quarta, CEO und Mitbegründer von Rubedo Life Sciences.

"Da die Menschen immer älter werden, ist die Verbesserung der Lebensqualität von enormer Bedeutung", sagte Alex Morgan, Partner bei Khosla Ventures. "Rubedo zielt auf alternde Zellen ab, die die Ursache für altersbedingte Krankheiten sind. Diese erste Studie kann uns dem Ziel einer besseren Lebensqualität einen weiteren Schritt näher bringen."

"Unsere Mission besteht in der Investition in transformative Unternehmen, die unsere Welt zum Besseren verändern werden und große Märkte bedienen", so Alice Newcombe Ellis, Founding General Partner, Ahren Innovation Capital. "Wir sind überzeugt davon, dass der transformative Ansatz von Rubedo, gezielt alternde Zellen anzugehen, ein beeindruckender Schritt in Richtung der Entwicklung von Therapien für chronische Alterserscheinungen ist, der die Biotechnologie von der Behandlung zur Vorbeugung oder Umkehrung von Krankheiten voranbringen wird."

"Die umfangreiche Erfahrung und das Kapital, das unsere Investoren in Rubedo einbringen, werden unserem Unternehmen helfen, unsere Programme zügig voranzutreiben", so Ali Siam, Chief Business Officer, Rubedo Life Sciences. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesen Führungspersönlichkeiten, deren große Erfahrung in der klinischen Entwicklung beim Eintritt in die nächste Wachstumsphase von unschätzbarem Wert für Rubedo sein wird."

Die Wirkstoffforschungsplattform Alembic von Rubedo ermöglicht die Identifizierung spezifischer arzneimittelwirksamer Zielmoleküle zur Entwicklung von Therapeutika, die selektiv auf pathologische Zellen wie verschiedene Arten von alternden Zellen abzielen, die den Prozess der biologischen Alterung vorantreiben. Die Seneszenz ist der Prozess, durch den eine Zelle altert und sich dauerhaft nicht mehr teilt, jedoch nicht abstirbt. Jede Zelle kann potenziell seneszent werden. Mit der Zeit kann sich eine große Anzahl alternder Zellen in den Geweben des Körpers ansammeln und pathologische Faktoren freisetzen. Erreichen sie eine kritische Masse, verursachen sie chronische Entzündungen und Schäden, die zu Fibrose und Gewebedegeneration führen und die Ursache vieler altersbedingter Krankheiten sind.

Über Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das ein breites Portfolio an innovativen Therapien entwickelt, die gezielt auf Zellen ausgerichtet sind, die chronische altersbedingte Krankheiten verursachen. Unsere firmeneigene ALEMBIC-Wirkstoffforschungsplattform hat neuartige, erstklassige kleine Moleküle entwickelt, die gezielt auf verschiedene Arten von alternden Zellen abzielen, die eine Schlüsselrolle beim Fortschreiten von Lungen-, Haut-, Krebs-, neurodegenerativen, fibrotischen und anderen chronischen Erkrankungen einnehmen. Das Führungsteam von Rubedo besteht aus führenden Vertretern der Industrie und frühen Pionieren aus den Bereichen Chemie, Technologie und Biowissenschaften, die über Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung sowohl bei großen Pharma- als auch bei führenden Biotech-Unternehmen verfügen. Der Firmensitz befindet sich in Sunnyvale, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rubedolife.com.

