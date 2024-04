Das Unternehmen hat auch neue Lieferverträge mit Auto- und Verbrauchergeräteherstellern unterzeichnet und betreibt nun ein Gerät, bei dem die Graphitanode zu 100 durch Titan Silicon ersetzt wurde.

Sila, ein Unternehmen für Batteriematerialien der kommenden Generation, hat heute wichtige geschäftliche, technische und Produktionsmeilensteine vorgestellt. Diese beweisen, dass das Unternehmen Fortschritte macht. Sechs Monate nach dem Baubeginn ist die Erstellung des Werks in Moses Lake, Washington, im Plan. Es soll in Q1 2025 eröffnet werden und ab Q4 2025 ist mit Lieferungen zu rechnen. Titan Silicon, das bekannte Nano-Komposit des Unternehmens, nimmt geschäftlich Fahrt auf. Automobilhersteller können damit Autos mit größerer Reichweite herstellen, die darüber hinaus schneller geladen werden können, und Hersteller von Verbrauchsgütern können kleinere, langlebigere Produkte entwickeln. Sila hat auch in einem bekannten Gerät für Endverbraucher, das sich heute auf dem Markt befindet, die weltweit erste Graphitanode komplett ersetzt.

"Wir bei Sila verbinden revolutionäre, innovative Materialien mit robustem Produktionsdesign und stabilen Verfahren. So können wir leistungsstarke Produkte liefern, mit deren Hilfe unsere Kunden sich abheben und zu Marktführern werden," sagte Gene Berdichevsky, Sila Mitgründer und CEO. "Wir haben von Anfang an auf Wissenschaft gebaut. Heute bemühen wir uns, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und Lieferzeiten einzuhalten."

Mehr Kunden Innovative Produkte

Sila hat öffentlich zwei Lieferverträge bekannt gegeben: Titan Silicon wird im Q4 2025 an die Automobilhersteller Mercedes-Benz und Panasonic geliefert. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor Kurzem drei weitere Deals abgeschlossen mit zwei weiteren Automobilbauern sowie einem Hersteller von Verbrauchergeräten.

Titan Silicon war die erste kommerzielle Anoden-Technologie der nächsten Generation, die 2021 auf den Markt kam. Heute liefert sie im Vergleich zu den am besten funktionierenden Graphit-Zellen 20 mehr Energiedichte. Dies steigert die Leistung und Reichweite von EVs erheblich und verkürzt die Ladezeiten. Automobilhersteller ersetzen bis zu 85 der Graphit-Anoden mit Titan Silicon. Und Kunden von Unterhaltungselektronik ersetzen bis zu 100 %. Reale Datenmessungen belegen, dass Titan Silicon die Betriebszeit bis zu 20 verlängert.

Fortschritte bei Moses Lake

Um Titan Silicon in großen Mengen produzieren zu können, hat Sila eigene Herstellungstechnologien entwickelt, die auf modernsten Produktionssystemen beruhen. Die ersten sind bereits in Moses Lake angekommen.

Sechs Monate nach Baubeginn berichtet das Team von Moses Lake, dass alles nach Plan verläuft: 85 der Innen- und Elektroarbeiten vor Ort sind abgeschlossen oder auf dem Weg. Darüber hinaus wurden 40 der anfänglichen Belegschaft bereits eingestellt und diese unterstützen nun das Design und die Inbetriebnahme. Das Moses Lake-Werk von Sila bietet ausreichende Kapazitäten, um den zahlreichen Kunden des Unternehmens gerecht zu werden. Dank zukünftiger Expansion kann Material für bis zu eine Million Autos pro Jahr hergestellt werden. Sila plant, dort in den kommenden fünf Jahren bis zu 500 Vollzeitkräfte einzustellen. Neben den Fortschritten für Lithium-Ionen-Batterien in der Automobilindustrie wird Sila dank dem Moses Lake-Werk seine Position im US-Markt verbessern und den Energieverbrauch senken.

Mehr erfahren Sie unter: silanano.com.

Über Sila

Sila wurde 2011 gegründet und stellt Materialien für Batterien der kommenden Generation her. Sie möchten die Welt in die Lage versetzen, zu sauberen Energien zu wechseln. Sila hat 2021 die weltweit ersten geschäftlich verfügbaren Silikon-Anoden für Lithium-Ionen-Batterien geliefert. Seitdem wurde die Leistung von Batterien in zahlreichen Elektronikgeräten für Konsumenten verbessert. Sila's Titan Silicon-Anode wird in Zukunft elektrische Fahrzeuge antreiben, wie zum Beispiel die Mercedes G-Klasse und sie wird für die Lithium-Ionen-Batterien der kommenden Generation von Panasonic Energy verwendet, was auch der Automobilbranche zugute kommt. Sila fühlt sich der Energiewende verpflichtet und möchte dabei in den USA eine führende Position übernehmen. Der Ausbau des Werkes in Moses Lake, Washington, wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Zu den wichtigsten Finanzinvestoren gehören: 8VC, Bessemer Venture Partners, Canada Pension Plan Investment Board, Coatue, Matrix Partners, Sutter Hill Ventures sowie Fonds und Konten unter der Verwaltung von T. Rowe Price Associates, Inc..

