Eine neue Gallup-Studie, die auf Befragungen in mehr als 130 Ländern und Regionen basiert, zeigt, dass die "Weltordnung" im Jahr 2023 weitgehend unverändert bleibt. Mit globalen Zustimmungswerten, die zwischen 40 und 50 Prozent liegen, wurde weder den USA noch Deutschland eine eindeutig führende politische Rolle in der Welt zugeschrieben. Beide Länder befinden sich jedoch immer noch in einer deutlich besseren Position als Russland dessen Zustimmungswert nach der Invasion in der Ukraine nur knapp ein Rekordtief verfehlt und China, dessen Zustimmungswert zwar leicht gestiegen ist, sich aber immer noch am unteren Ende des Spektrums befindet.

Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Zustimmungswert für Deutschlands Führungsrolle in 134 Ländern und Territorien bei 46 Prozent, womit Deutschland im Vergleich mit China, Russland und den USA das siebte Jahr in Folge die am besten bewertete, globale politische Macht ist. Das vergangene Jahr war das zweite Jahr unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz, wobei die Bewertung gegenüber 2022 unverändert blieb, aber immer noch höher war als die höchste Bewertung während der Amtszeit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Deutschland erhält sowohl in Europa als auch in Asien nach wie vor die beste Bewertung für seine politische Führungsrolle. Die Zustimmung für Deutschland ist in Europa leicht gestiegen, von 56 Prozent im Jahr 2022 auf 60 Prozent 2023, während die Bewertung in Asien geringfügig von 39 Prozent auf 41 Prozent anstieg. In Nord- und Südamerika hat sich die Bewertung Deutschlands im Vergleich zu 2022 nicht verändert und liegt mit 29 Prozent weiterhin auf Platz zwei hinter den USA.

Der Abstand zwischen Deutschland und den drei anderen Ländern ist in Europa weiterhin erheblich. Die USA bleiben mit einer durchschnittlichen Zustimmungsquote von 41 Prozent auf Platz zwei, während China und Russland jeweils auf 16 bzw. 7 Prozent kommen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Gallup-Berichts Rating World Leaders 2024 gehören:

Die Bewertungen der USA sind weltweit unverändert geblieben; Deutschland wird das siebte Jahr in Folge die politische Führungsrolle zugeschrieben.

In acht europäischen Ländern findet die US-Regierung mehrheitlich Zustimmung, darunter auch im G7- und NATO-Mitgliedsland Deutschland. Die hier ermittelten 52 Prozent Zustimmung sind der höchste Wert, den Gallup seit 2012 ermittelt hat.

Deutschland konnte seinen Vorsprung in Europa mit einer durchschnittlichen Zustimmung von 60 Prozent im Vergleich zu 2022 ausbauen, liegt aber immer noch unter den 63 Prozent, die im letzten Jahr der Amtszeit von Angela Merkel gemessen wurden.

Während Russlands Krieg gegen die Ukraine andauert, lehnt die Mehrheit der befragten Erwachsenen weltweit die russische Führung weiterhin ab. Die Ablehnung gegenüber Russland ist in Europa nach wie vor groß. In anderen Ländern, insbesondere in Afrika, gab es jedoch Anzeichen für eine nachlassende Abneigung.

Auswirkungen über das Jahr 2024 hinaus:

Die Tatsache, dass sich die Zustimmungsraten der Großmächte im Jahr 2023 nicht verändert haben, könnte darauf hindeuten, dass die Welt den Atem anhält in Erwartung einer möglichen Umwälzung der globalen Ordnung. Bekannt ist, dass sie sich die Welt mindestens für die nächsten sechs Jahre mit Präsident Wladimir Putin auseinandersetzen muss. Was im November 2024 in den USA geschehen wird, ist weit weniger sicher. Das Ergebnis könnte die Außenpolitik der USA wieder einmal grundlegend verändern und ihre Rolle in der globalen Ordnung verändern.

Die Welt könnte auch in Deutschland Veränderungen beobachten. Obwohl die nächste Bundestagswahl in Deutschland erst im Herbst 2025 stattfindet, hat das Wiedererstarken der politischen Rechten in Deutschland Fragen über die zukünftige Führungsrolle des Landes in Europa und im Rest der Welt aufgeworfen.

